В субботу, 28 июня, в Украине ожидается непростая погода с сильным ветром, грозами и градом. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"28 июня днем в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы ветра 15-18 м/с", - прогнозируют синоптики.
Также в южных, восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях ожидаются грозы.
Кроме того, на востоке и юго-востоке страны местами ожидается град и шквалы 15-20 м/с.
Из-за непогоды в Украине объявили I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине
В течение выходных в Украине прогнозируется умеренная температура без жары даже в южных регионах. Также ожидаются периодические осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в субботу и воскресенье возможны локальные дожди, а дневные температурные показатели будут колебаться в пределах +20...+25 градусов, на юге - до +29.
Относительно текущей погоды, специалист отметила, что в пятницу в стране будет сохраняться тепло - от +22 до +26 градусов, а в южных регионах и на Закарпатье местами температура поднимется до +30.
Ветер ослабнет и станет умеренным или слабым.
Атмосферный фронт принесет дожди с грозами преимущественно в западные области, а также местами на севере, в Винницкой области и в Одесском регионе. В то же время на большей части территории страны сохранится сухая погода.