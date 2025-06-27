Завтра почти по всей Украине будет бушевать непогода.

В субботу, 28 июня, в Украине ожидается непростая погода с сильным ветром, грозами и градом. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"28 июня днем в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы ветра 15-18 м/с", - прогнозируют синоптики.

Также в южных, восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях ожидаются грозы.

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Кроме того, на востоке и юго-востоке страны местами ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

Из-за непогоды в Украине объявили I уровень опасности, желтый.

В течение выходных в Украине прогнозируется умеренная температура без жары даже в южных регионах. Также ожидаются периодические осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу и воскресенье возможны локальные дожди, а дневные температурные показатели будут колебаться в пределах +20...+25 градусов, на юге - до +29.

Относительно текущей погоды, специалист отметила, что в пятницу в стране будет сохраняться тепло - от +22 до +26 градусов, а в южных регионах и на Закарпатье местами температура поднимется до +30.

Ветер ослабнет и станет умеренным или слабым.

Атмосферный фронт принесет дожди с грозами преимущественно в западные области, а также местами на севере, в Винницкой области и в Одесском регионе. В то же время на большей части территории страны сохранится сухая погода.

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