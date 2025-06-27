Всего Азорские острова насчитывают девять населенных островов, и все они очень разные.

Азорские острова – отдаленный архипелаг в Атлантическом океане, на правах автономии входящий в состав Португалии, и его нередко называют настоящим раем между Европой и Африкой.

Всего Азоры насчитывают девять населенных островов, так что выбрать для отдыха тот из них, который больше всего подойдет под ваши интересы и потребности – та еще задача. Жительница Португалии Сандра Энрикес, родившаяся на Азорских островах, а теперь живущая в столице Лиссабоне, в своем материале на Lonely Planet постаралась облегчить задачу с выбором туристам, собиращимся туда на отдыха.

"Как уроженка Азорских островов, в настоящее время живущая в Лиссабоне, я люблю помогать людям открывать для себя красоту и культуру островов. Известные пешеходными тропами и лагунами, неактивными вулканами и наблюдением за китами, Азорские острова, естественно, привлекают путешественников, любящих активный отдых. Но эти острова также богаты уникальной кухней, исключительными винами, яркими культурными мероприятиями и традиционными праздниками", – уверяет она.

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По ее словам, Азорские острова продолжают набирать популярность как туристическое направление, но некоторые острова остаются вне поля зрения большинства людей.

При этом она подчеркнула, что ландшафты на архипелаге меняются от острова к острову, поэтому принцип"увидел один, увидел их все" здесь не применим.

Какой из Азорских островов лучше выбрать для отдыха

Сан-Мигель – лучший для развлечений. Грасьоса – лучший для посещения с семьей. Санта-Мария – лучший для летних фестивалей. Корву – лучший для релакса. Терсейра – лучший для культуры. Сан-Жоржи – лучший для хайкинга. Пику – лучший для изучения местного наследия. Фаял – лучший для пляжного отдыха. Флорес – лучший для созерцания нетронутой природы.

Другие советы по поводу отдыха в Португалии

Как сообщал УНИАН, ранее британский тревел-блогер Дэниел Джеймс Кларк, долгое время живущий в Португалии, рассказал, как сэкономить на отдыхе в Португалии.

В свою очередь, уроженка Лиссабона Хелена Менезес назвала главные ошибки туристов, впервые приезжающих в Португалию.

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