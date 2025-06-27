Главнокомандующий рассказал о своей поездке на Покровское направление.

На Покровском направлении россияне создавали наиболее численную группировку из около 111 тысяч личного состава. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в Telegram, информируя об однодневной рабочей поездке на это направление

Он отметил, что Покровское направление остается самым горячим на всей 1200-километровой протяженности фронта российско-украинской войны. По его словам, там ежедневно происходит не менее полусотни боевых столкновений и именно там "россияне создавали наиболее численную группировку - около 111 тысяч личного состава". Главком рассказал, что противник не оставляет попыток пробиться к административной границе Донецкой области.

"Хочет сделать это не только для достижения каких-то оперативных результатов, а прежде всего с демонстрационной целью. Для достижения психологического эффекта: поставить печально известную "ногу русского солдата", воткнуть флаг и раструбить об очередной псевдо-"победе"", - сказал Сырский.

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Он отметил, что особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян накатывались здесь две недели назад, но все они были уничтожены или обезврежены, а остатки - отброшены дальше от админграницы. При этом подчеркнул, что ситуация под контролем.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что пообщался с украинскими воинами в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения и на следующих линиях обороны, а также провел совещания в подразделениях Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины.

"Имел возможность в мелких деталях изучить оперативную обстановку, выяснить все проблемные моменты. Отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач", - добавил он.

Заявление Путина о "ноге российского солдата"

Как сообщал УНИАН, на днях российский диктатор Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что российскими являются все территории, на которые ступила нога российского оккупанта. Он сказал, что считает украинцев и русских "одним народом", а в этом смысле вся Украина "наша":

Во время своего выступления Путин обвинял Украину и Запад в начале войны. По его словам, западные противники России и украинские "неонацисты" буквально "заставили" Москву признать псевдонезависимость "ДНР/ЛНР" и оказывать им вооруженную поддержку.

Диктатор сказал, что РФ пыталась договориться мирным путем, но "партнеры" Украины затеяли войну только для того, чтобы накачать ее оружием и продолжить боевые действия.

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