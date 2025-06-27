Речь идет о 21 предприятии в Украине и до 10 проектов за рубежом.

Украина запускает программу совместного производства оружия с международными партнерами - в Украине и в странах-участниках Рамштейна. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров во время разговора с журналистами.

"Закон соответствующий мы уже зарегистрировали в парламенте, и надеемся, что до сентября он уже заработает", - отметил он.

Умеров сообщил, что сейчас уже есть 21 инициатива локализации производств в Украине с крупнейшими производителями вооружения мира, а также до десяти проектов за рубежом.

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"Все на разных стадиях - где-то уже есть конкретные договоренности, где-то еще на стадии переговоров. Речь идет о Дании, Британии, Норвегии и так далее. Например, в Дании украинский завод уже планируем открывать в течение ближайших месяцев", - подчеркнул министр.

Он отметил, что необходимо создать законодательные инструменты, чтобы стимулировать поступление инвестиций в нашу страну.

"Что касается производств в Украине - то сейчас прорабатываем также и возможность сосредоточения в отдельных областях, регионах, где мы сможем обеспечить и физическую безопасность этих заводов. Потому что если мы говорим о долгосрочных инвестициях, контрактах, наш стратегический интерес - чтобы эти предприятия были защищены ПВО", - сказал Умеров.

Он рассказал, что Украина углубляет сотрудничество с европейскими и американскими оборонными компаниями. В частности, уже продолжаются совместные производства с немецкими предприятиями (БТРы, артиллерия, боеприпасы), а с американскими партнерами - реализуются проекты в области дронов, артиллерии и боеприпасов.

По его словам, ключевой инструмент - это совместные предприятия, что позволит получать заказы от западных правительств, работать в ЕС и выходить на рынки НАТО, а также повышать качество украинского вооружения и получать доступ к новейшим технологиям.

Умеров рассказал, что правительства стран-партнеров, в частности, Великобритании, рассматривают инициативы, которые могут способствовать трудоустройству украинцев в новых оборонных производствах.

Производство оружия - что известно

Как сообщал УНИАН, на регистрацию в Верховную Раду подан разработанный совместно с Министерством обороны пакет законопроектов о Defence City - специальный правовой режим для производителей оружия.

Председатель фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявил, что более 40% оружия на фронте изготовлено в Украине. По его словам, Украина имеет уникальные разработки и опыт ведения современной войны, а западные партнеры проявляют высокий интерес к сотрудничеству с нашими предприятиями.

Арахамия подчеркнул, что разработан пакет законопроектов, который предусматривает: создание перечня предприятий-резидентов Defence City, который будет вести Министерство обороны; защиту информации о производителях оружия; налоговые льготы до 1 января 2036 года - освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, от земельного налога, налога на недвижимость и экологического налога.

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