Два отдельных события произошли в один день в разных префектурах Японии.

В Японии медведь на несколько часов заблокировал работу важного регионального аэропорта, когда начал бегать по взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает The independent.

Медведь вызвал первые неудобства в аэропорту Ямагата одноименной префектуры на севере страны около 7 утра 26 июня. Его появление на взлетно-посадочной полосе привело к задержке двух рейсов, но потом животное убежало. Впрочем не надолго. Через несколько часов медведь появился снова.

В сети распространилось видео, на котором видно, как персонал аэропорта на служебном автомобиле, пытается прогнать незваного гостя, но тот упорно бегает по территории и не хочет ее покидать.

Мониторинговый портал FlightRadar зафиксировал отмену всех рейсов из этого аэропорта с полудня до 18:30 того же дня. После этого полеты возобновились, поэтому медведя, вероятно, таки смогли выгнать.

Интересно, что похожий инцидент вчера произошел в другой северной префектуре Японии - Иватэ. Там медведь на два часа перекрыл движение по скоростной автомагистрали Тохоку, сообщает NHK.

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