Эксперты утверждают, что сочетание лимона и имбиря может иметь несколько положительных эффектов.

Женщина в течение двух недель каждый день утром и вечером перед сном пила чай с лимоном и имбирем, результат ее поразил.

Как пишет Express, сочетание лимона и имбиря как способ предотвратить нежелательные сезонные заболевания ей порекомендовали ряд экспертов.

"И лимон, и имбирь богаты антиоксидантами и витамином С, которые могут помочь укрепить иммунную систему, - заявил эксперт по витаминам Мэтт Дюркин. - Витамин С поддерживает выработку лейкоцитов, необходимых для борьбы с инфекциями".

Он также отметил, что имбирь может помочь при проблемах с пищеварением, таких как тошнота, расстройство желудка и вздутие живота, а также при воспалениях.

"При ежедневном употреблении в качестве горячего напитка сочетание лимона и имбиря может иметь несколько положительных эффектов. Они могут включать улучшение пищеварения, повышение иммунитета и потенциальное управление весом. Однако степень этих изменений может варьироваться от человека к человеку", - добавил специалист.

Утверждения Мэтта о пользе напитка для нашей иммунной системы и кишечника поддержала доктор Клэр Мари Томас:

"Лимонный сок может помочь повысить уровень кислоты в желудке, что важно для здоровья кишечника. Если ваш желудок постоянно не вырабатывает достаточное количество желудочной кислоты, это может повлиять на вашу способность правильно переваривать и усваивать питательные вещества, такие как витамин B12".

После получения таких положительных отзывов, женщина решила приступить к своеобразному "эксперименту" и нашла простой рецепт приготовления целебного напитка.

Чай с лимоном и имбирем - простой рецепт

Чтобы получить необходимый напиток для укрепления иммунитета, необходимо в чашку выжать половину лимона, добавить нарезанный корень имбиря и горячую воду.

После этого напитку нужно дать настояться три минуты, и можно пить.

Рекомендуется делать это утром и вечером.

Результаты "эксперимента"

Спустя две недели, женщина заметила, что вздутия живота, которые ее тревожили до этого, заметно прекратились. Однако она не берется судить, действительно ли это произошло благодаря чаю.

Что же касается сезонных заболеваний, то, по ее мнению, чай с лимоном и имбирем делают свое дело. В этом отношении эксперимент точно увенчался успехом, считает она.

Ранее УНИАН писал, что исследователи назвали 12 чаев, которых следует избегать.

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