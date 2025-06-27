Из-за атаки есть проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов.

Жители Херсонщины должны подготовиться к длительному отсутствию света, заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"Накануне Дня Конституции россияне решили погрузить Херсонщину в темноту, атаковав важный энергетический объект. Из-за атаки есть проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов", - пояснил он в Telegram.

Прокудин отметил, что энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Видео дня

Кроме того, в течение четверга, 26 июня, российские оккупанты также наносили удары по социнфраструктуре. Пострадали жилые дома, разрушены газопроводы, гаражи и тому подобное.

Удары России по Херсонщине - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале июня Россия ударила управляемыми авибомбами по зданию Херсонской ОГА. Этими ударами оно было полностью уничтожено.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на эту атаку оккупантов - назвал их "абсолютно больными существами". Он отметил, что это были не случайные попадания, а целенаправленные удары без всякого военного смысла. "Откровенно разрушают жизни", - написал Зеленский.

Россия систематически терроризирует Херсон и область, применяя различные виды вооружения, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушению инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: