Главным вызовом для РФ на юге является логистика, отметил Павел Нарожный.

Признаками подготовки РФ к большому наступлению в Запорожской области пренебрегать не стоит. Но в целом это направление для врага является сложным. Об этом заявил Павел Нарожный, основатель БО Реактивная почта, военный эксперт, в эфире на "Radio NV".

"В последние дни там нет никакой активности. Это направление будет для них очень сложное с точки зрения логистики. Любое наступление - это огромное количество топлива. Мы видели несколько ударов по железнодорожной дороге, которая идет на Мелитополь. И были уничтожены вагоны с топливом", - сказал Нарожный.

Он добавил, что другого пути, чтобы доставлять топливо на фронт на юге Украины у россиян нет. Поэтому вероятность какого-то широкомасштабного удара РФ с привлечением больших резервов на юге маловероятна, считает Нарожный.

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"Они построили дорогу на Бердянск. Но когда привозятся такие огромные объемы товаров, их надо куда-то разгружать. Этого в Бердянске нет. Ответ один - Мелитополь. А эта дорога идет очень близко к линии фронта. Мы уже видели несколько успешных ударов по военной логистике. Через Крым возить практически нереально. Вспомним удары по Крымскому мосту. Если что-то будет передвигаться по мосту, это большая вероятность ракетного удара. Поэтому у врага других вариантов нет", - пояснил Нарожный.

Наступление РФ в Запорожской области: что известно

Ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что Россия активно перебрасывает личный состав и технику на оккупированной части юга Украины. Он отметил, что это может свидетельствовать о подготовке РФ к усиленному наступлению на этом направлении.

Накануне стало известно, что на территории временно оккупированной Запорожской области произошли взрывы на железной дороге. По словам Андрющенко, в результате взрыва сгорело не менее 11 цистерн с топливом оккупантов.

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