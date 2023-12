Специалисты утверждают, что ветчина может помочь похудеть.

Свинина является самым распространенным мясом в мире. И для многих ветчина становится центральным элементом праздничного ужина.

Как пишет Eat This, Not That, магистр медицинских наук, дипломированный диетолог из Нью-Йорка Кэтрин Брукинг рассказала, что ветчина содержит все девять незаменимых аминокислот, что делает ее полноценным белком. Специалист рассказала, что происходит с вашим телом, когда вы регулярно едите ветчину:

может помочь вам нарастить мышечную массу (Американский колледж спортивной медицины рекомендует съедать от 0,5 до 0,8 грамма белка на фунт веса тела каждый день, и ветчина может легко помочь вам достичь этой цели);

может помочь похудеть (если вы хотите похудеть или сохранить потерю веса в течение длительного времени, вам следует уделять приоритетное внимание белку в каждом приеме пищи. И здесь может помочь ветчина, потому что это надежный источник белка);

обеспечит организм важными микроэлементами (ветчина, как и другие виды красного мяса, является хорошим источником большого количества витаминов и минералов);

может способствовать воспалению и усилению риска заболеваний (многие виды ветчины копченые или вяленые, что придает мясу особый вкус, но также придает ему и некоторые вредные для здоровья свойства);

может способствовать проблемам с сердцем (вяленая и копченая ветчина также имеет высокое содержание натрия, а, по словам диетолога, у некоторых людей диета с высоким содержанием натрия может повысить кровяное давление).

Как отметила диетолог, многие агентства здравоохранения рекомендуют ограничить потребление обработанного мяса, поскольку оно связано с более высоким риском развития некоторых видов рака, включая рак желудка, колоректальный рак и другие виды рака.

Если вы решите добавить ветчину в свой рацион, выбирайте свежую, рекомендует специалист: "Обычно свежая ветчина содержит меньше натрия и меньше соединений, вызывающих рак, чем вяленая или копченая".

