Их следует добавить в рацион, если в нем не хватает белка.

Белок является очень важной частью здорового питания по множеству причин, и если вы обеспокоены тем, что не получаете его в достаточном количестве, вам точно следует пересмотреть свой рацион.

Доктор медицинских наук, зарегистрированный и лицензированный диетолог Алисса Уилсон рассказала, почему белок так важен и перечислила продукты с его высоким содержанием, пишет purewow.com.

По словам специалиста, белок состоит из аминокислот и в первую очередь обеспечивает "строительные блоки" для наших мышц, тканей, ферментов, крови и многого другого.

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Продукты с высоким содержанием белка

Если в вашем рационе не хватает белка, вот какие продукты вам стоит в него добавить, по словам диетолога:

Яйца

Говяжий фарш

Куриная грудка

Лосось

Творог

Тофу

Баранина

Семена чиа

Семена конопли

Греческий йогурт

Миндаль

Молоко

Порошок сывороточного протеина

Арахисовое масло

Черная фасоль

Киноа

Свинина

Чечевица

Говоря о важности белка, доктор акцентировала, что он помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, стимулирует обмен веществ, поддерживает работоспособность, способствует детоксикации организма и сообщает нашему мозгу, когда мы сыты.

Напомним, ранее диетологи назвали фрукт №1 для похудения.

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