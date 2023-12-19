Белок является очень важной частью здорового питания по множеству причин, и если вы обеспокоены тем, что не получаете его в достаточном количестве, вам точно следует пересмотреть свой рацион.
Доктор медицинских наук, зарегистрированный и лицензированный диетолог Алисса Уилсон рассказала, почему белок так важен и перечислила продукты с его высоким содержанием, пишет purewow.com.
По словам специалиста, белок состоит из аминокислот и в первую очередь обеспечивает "строительные блоки" для наших мышц, тканей, ферментов, крови и многого другого.
Продукты с высоким содержанием белка
Если в вашем рационе не хватает белка, вот какие продукты вам стоит в него добавить, по словам диетолога:
- Яйца
- Говяжий фарш
- Куриная грудка
- Лосось
- Творог
- Тофу
- Баранина
- Семена чиа
- Семена конопли
- Греческий йогурт
- Миндаль
- Молоко
- Порошок сывороточного протеина
- Арахисовое масло
- Черная фасоль
- Киноа
- Свинина
- Чечевица
Говоря о важности белка, доктор акцентировала, что он помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, стимулирует обмен веществ, поддерживает работоспособность, способствует детоксикации организма и сообщает нашему мозгу, когда мы сыты.
Напомним, ранее диетологи назвали фрукт №1 для похудения.