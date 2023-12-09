По словам диетологов, курица может быть частью здорового рациона.

Курица - один из самых популярных источников белка во всем мире. Благодаря своей универсальности куриное мясо легко включается в рацион разнообразными блюдами, пишет журнал Parade.

Курица, без сомнения, представляет собой белок, который легко включить практически в любой прием пищи, но полезно ли есть ее каждый день, рассказали дипломированные врачи-диетологи.

Как отметила диетолог Элизия Картлидж, самый здоровый метод приготовления курицы не предполагает добавления каких-либо дополнительных ингредиентов, кроме кипящей воды:

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"Обычно при таком приготовлении курицы воду доводят до кипения, затем уменьшают огонь до минимума и осторожно кладут мясо в кастрюлю, позволяя ему вариться до полной готовности".

Доктор медицинских наук, диетолог Стейси Робертс-Дэвис считает здоровыми способами приготовления курицы запекание и жарку на гриле, в них используется меньше добавленных жиров.

Оба диетолога при этом утверждают, что курица, приготовленная одним из этих способов, может быть частью здорового рациона.

"В целом, курица может быть отличным источником белка с низким содержанием жира и питательным продуктом", - заявила Картлидж.

Вместе с тем диетологи рекомендуют есть курицу только несколько раз в неделю.

По их словам, человек, который каждый день ест курицу в качестве основного источника белка, вероятно, не получит достаточного количества омега-3 в своем рационе. Также курица не является хорошим источником железа, в отличие от говядины, чечевицы и тофу. И ежедневное употребление только куриного мяса может привести к снижению энергии, а в тяжелых случаях - к анемии.

К другим питательным веществам, которые может не хватать тому, кто ест курицу каждый день, относятся клетчатка и витамин D.

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