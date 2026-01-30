Что есть, чтобы жить дольше: врачи назвали 5 лучших продуктов для здорового старения

Рацион должен быть богат клетчаткой, антиоксидантами, белком и полезными жирами.

Эксперты по долголетию посвящают свою карьеру тому, чтобы понять, как стареть, оставаясь при этом здоровыми. В связи с этим издание EatingWell попросило двух врачей и одну диетолога поделиться своими любимыми продуктами для долгой и активной жизни.

Оказалось, что их рационы продуктов на неделю имеют много общего: все они богаты клетчаткой, антиоксидантами, белком и полезными жирами. Вот 5 основных продуктов, которые едят эксперты.

1. Жирная рыба

Чтобы уменьшить воспаление и связанные с ним хронические заболевания, врач по долголетию, доктор медицины Хиллари Лин регулярно употребляет жирную рыбу. По ее словам, она является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот.

Видео дня

"Омега-3 – моя главная "добавка" или пищевой компонент №1 для снижения воспаления и поддержания здоровья клеток", – говорит Лин.

Она советует такие виды рыбы, как лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь.

"В них много омега-3 и мало ртути, к тому же они доступны в удобных форматах", - отметила она и добавила, что не стоит избегать консервированной рыбы.

2. Листовая зелень

Зелень также постоянно присутствует в рационе экспертов.

"Листовая зелень и горькие овощи - руккола, кейл, радиккио, брокколи рабе - богаты фолатами, магнием и фитохимическими соединениями, которые поддерживают клеточное восстановление и детоксикацию", - пояснила диетолог, специализирующаяся на долголетии, Мелани Мерфи Рихтер.

По ее словам, они также содержат много нитратов, которые в организме превращаются в оксид азота - соединение, которое, согласно исследованию, опубликованному на Science Direct, снижает артериальное давление и улучшает работу сосудов.

"Оксид азота – важный фактор долголетия, ведь он поддерживает здоровье сосудов и работу мозга", – добавила Лин.

3. Ферментированные продукты

Ферментированные продукты – еще один обязательный компонент рациона экспертов по долголетию.

"Я регулярно употребляю кимчи, квашеную капусту и мисо для поддержания здоровья кишечника и иммунитета", - говорит Рихтер.

Между тем врач функциональной медицины Мина Малхотра добавляет также ферментированные молочные продукты.

"Йогурт или кефир несколько раз в неделю полезны для иммунитета, обмена веществ и даже старения мозга", - говорит она.

Лин соглашается, отмечая, что кефир - один из ее любимых перекусов благодаря разнообразию пробиотиков.

Рихтер добавила, что устойчивый кишечный микробиом, которого можно достичь, употребляя ферментированные продукты, способствует уменьшению воспаления, улучшает усвоение питательных веществ и делает старение более здоровым в целом.

4. Орехи и семена

Малхотра советует употреблять грецкие орехи и семена чиа, которые содержат полезные жиры для сердца и мозга. Рихтер добавила, что ежедневно употребляет грецкие орехи, фисташки, чиа, лен и тыквенные семечки.

Как пишет издание, исследование, опубликованное в Science Direct, показало, что горсть орехов и семян ежедневно снижает риск смерти от любых причин на 22%.

5. Ягоды

Еще один фаворит экспертов - ягоды.

"Я стараюсь регулярно добавлять ягоды, потому что они содержат полифенолы, которые уменьшают окислительный стресс - один из главных факторов старения", - говорит Малхотра.

Лин отметила, что замороженные ягоды не менее полезны, чем свежие.

Исследование, опубликованное на Frontiers, свидетельствует, что ягоды полезны для мозга, сердечно-сосудистой системы и могут снижать риск воспалительных и метаболических заболеваний.

Специалисты также дали советы, как питаться правильно, не меняя жизнь радикально:

отдавайте предпочтение растительному белку - бобовым, орехам и семенам;

сначала ешьте клетчатку и белок, а углеводы – в конце, чтобы избежать резких скачков глюкозы;

придерживайтесь разнообразия - больше растительных продуктов в течение недели;

начинайте с малого – постепенные изменения легче сделать постоянными.

По словам экспертов по долголетию, поддержание здоровья на годы вперед не требует полного пересмотра рациона. Достаточно постепенно добавлять ключевые продукты: жирную рыбу, зелень, ферментированные блюда, ягоды, орехи и семена. Как подытожила Рихтер, "питание для долголетия - это не об ограничениях, а о создании рациона, который поддерживает устойчивость, восстановление и жизненную энергию".

Ранее УНИАН рассказывал о 5 привычках, от которых следует отказаться, чтобы жить дольше. Отмечалось, что здоровому старению мешают длительное сидение, курение, несбалансированное питание, хронический стресс и игнорирование профилактических осмотров.

Вас также могут заинтересовать новости: