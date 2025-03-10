Врачи назвали вредные привычки и дали советы, как от них избавиться.

Если вы начнете заботиться о здоровье в 30-40 лет, это поможет вам сохранить здоровое сердце в 60 и 70, говорят кардиологи. Однако и в 60 еще не поздно изменить образ жизни, отказавшись от вредных привычек, пишет Parade.

Издание приводит слова руководителя кардиологического отделения медицинского центра Hackensack Meridian Southern Ocean Medical Center Махеша Текривала, который сравнил здоровье сердца с финансовым благополучием.

"Я говорю своим пациентам: так же, как у вас есть пенсионный фонд, у вас должен быть фонд здоровья", - заявил Текривал.

Видео дня

Издание назвало 6 привычек, от которых надо отказаться, чтобы надолго сохранить здоровое сердце.

1. Длительное сидение

По словам сертифицированного кардиолога Ригведа В. Тадвалкара, самая вредная привычка для сердца - это слишком долгое сидение. Самое коварное то, говорит он, что даже те, кто регулярно занимается спортом, могут вести сидячий образ жизни.

"Даже если вы тренируетесь, но проводите большую часть дня сидя, риск сердечных заболеваний возрастает", - предупредил Тадвалкар.

Он перечислил последствия сидячего образа жизни: увеличение веса, плохое кровообращение, повышенное артериальное давление, развитие других факторов риска сердечных болезней.

Кардиолог компании VitalSolution Брэдли Сервер советует оставаться в движении, в частности выходить на прогулку, кататься на велосипеде, плавать, выполнять физическую работу по дому.

Если же у вас сидячая работа, нужно вставать и разминаться каждый час, делать короткие прогулки или работать стоя.

"Даже незначительная активность, например ходьба во время телефонного разговора или несколько упражнений с весом собственного тела, полезна", - отметил специалист.

2. Курение

Курение увеличивает риск образования тромбов и накопления бляшек в сосудах, что может привести к инфаркту, предупреждает Текривал.

Курение уменьшает количество кислорода в крови, повышает давление и нагрузку на сердце, значительно увеличивает риск сердечных заболеваний.

Бросить курить как можно быстрее - это лучший подарок для вашего сердца, считают кардиологи.

3. Несбалансированное питание

По словам Текривала, питание с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли "заставляет сердце работать на износ". Это чревато лишним весом, повышенным уровнем холестерина, высоким кровяным давлением.

Поэтому, чтобы сердцу было легче, стоит есть больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и полезных жиров. Что касается соли, то ее количество нужно ограничить до 2300 мг в день, а еще лучше - до 1500 мг, говорят кардиологи.

4. Хронический стресс

По данным исследования 2020 года, стресс является весомым фактором риска сердечных болезней. Кардиолог Тадвалкар утверждает, что хронический стресс повышает давление и вызывает воспаление.

Чтобы уменьшить стресс, он советует не игнорировать физическую активность, использовать глубокое дыхание, как можно больше гулять на свежем воздухе.

5. Игнорирование профилактических осмотров

Кардиологи предостерегают: высокое давление - "тихий убийца", который не имеет симптомов.

"Регулярный осмотр у врача поможет выявить проблемы до того, как они перерастут в серьезное заболевание", - говорит Текривал.

Врачи рекомендуют проверять давление, холестерин и уровень сахара хотя бы раз в год.

6. Неправильный подход к здоровью

Люди после инфаркта часто ищут чудодейственные лекарства, но никакой магической таблетки не существует, отмечают кардиологи.

"Не концентрируйтесь на быстром похудении или модных диетах. Сосредоточьтесь на будущем", - советует врач Сервер.

По его словам, для этого нужно больше двигаться, проводить время с семьей, придерживаться здорового питания, а также не игнорировать назначенного лечения.

"Когда вы меняете мышление, здоровые привычки перестают быть наказанием и становятся инструментами для достижения долгосрочных целей", - подчеркнул кардиолог.

Ранее УНИАН развенчал мифы о продуктах, которые нельзя есть гипертоникам. Эксперты рассказали, что многие из "запрещенных продуктов" содержат важные питательные вещества, которые снижают кровяное давление и улучшают долгосрочное здоровье сердца.

Диетологи назвали 6 продуктов, которые не стоит исключать из рациона при гипертонии. Это, в частности, бананы, авокадо, замороженные фрукты и овощи, нежирный греческий йогурт, орехи, соевые продукты.

Вас также могут заинтересовать новости: