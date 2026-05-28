Худшие и лучшие кетчупы в супермаркетах: в популярном бренде нашли скрытый сахар и токсины

Оказалось, что дорогой – не значит лучший.

Немецкий фонд Stiftung Warentest проверил качество 23 кетчупов, включая пять продуктов, предназначенных для детей. Из всех оцененных продуктов 12 получили оценку "хорошо", в то время как в четырех было обнаружено наличие плесневых токсинов.

В исследовании приняли участие кетчупы известных немецких производителей, продукты собственных торговых марок сетей Aldi, Lidl, Edeka и Rewe, а также Heinz и экологические бренды Byodo и Bio Zentrale. Тестировщики оценивали, среди прочего, вкус, консистенцию, содержание томатов, наличие загрязнений, качество этикеток и возможность переработки упаковки, пишет WP Finanse.

Каждый продукт получил оценку по шкале от "неудовлетворительно" до "очень хорошо". Более низкие оценки выставлялись кетчупам, содержащим много сахара и соли, а также тем, в которых сахар был заменен другими подсластителями.

Продукты были куплены в немецких магазинах осенью 2025 года, а цены проверены в начале 2026 года. Стоимость 100 мл кетчупа составляла от 0,26 евро (около 12 гривен) до 1,33 евро (около 60 гривен).

Самую высокую оценку получил кетчуп Born из Тюрингии. Он единственный завоевал максимальный балл за вкус – 1,0. Бутылка объемом 450 мл стоит 1,99 евро (около 90 гривен), что составляет около 0,44 евро (около 20 гривен) за 100 мл. Несмотря на отличные вкусовые результаты, он также не получил общую оценку "очень хорошо".

Тест также показал, что хорошее качество не обязательно означает высокую цену. Среди самых дешевых продуктов лучшими были признаны Edeka Gut & Günstig и Lidl Kania Classic. Оба стоят 1,29 евро (около 58 гривен) за 500 мл, что составляет около 0,26 евро (около 12 гривен) за 100 мл.

Кетчуп Kania Classic, к примеру, доступен в магазинах Lidl. Стандартная цена за упаковку 560 г составляет от 6,49 до 6,99 злотых (около 67–72 гривен), в то время как во время акций его можно купить примерно за 4,99–5,45 злотых (около 51–56 гривен).

В категории продуктов для детей наивысшую оценку получил экологический кетчуп Byodo. За бутылку объемом 300 мл придется заплатить 3,99 евро (около 180 гривен), то есть около 1,33 евро (около 60 гривен) за 100 мл.

Четыре продукта получили плохие оценки из-за обнаружения высокого уровня плесневых токсинов. Проблема коснулась кетчупов Felix, легкой версии Heinz, Hello Taste, а также K-Klassik из Kaufland.

На что обращать внимание при покупке кетчупа

Авторы теста обращают внимание, что заменители сахара не всегда являются лучшим решением. Они также подчеркнули важность типа упаковки – некоторые plastic-бутылки затрудняют переработку из-за трудноудаляемых этикеток и используемых клеев.

По мнению экспертов, потребители при совершении покупок имеют ограниченные возможности для оценки качества продукта, поэтому стоит прежде всего проверять содержание сахара и соли, а также выбирать стеклянную упаковку, которую легче сдать на переработку.

