Он также содержит высокую дозу кофеина.

Для повышения уровня энергии и уровня бодрости, вы обычно пьете чашку кофе, но чай может предложить столь же высокий уровень кофеина, пишет RealSimple. По словам сертифицированного диетолога Тиффани Бруно, признанным энергетическим фаворитом является черный чай.

"В нем отличное сочетание кофеина (от 40 до 70 мг на чашку) и L-теанина (около 25 мг на чашку)", — объясняет она.

"L-теанин — это аминокислота, которая оказывает расслабляющее действие, противодействующее воздействию кофеина", — говорит Бруно. "Он снимает нервозность, которая часто возникает от кофе или энергетических напитков, а также помогает предотвратить сбой, когда действие кофеина заканчивается". Одно из исследований показало, что стандартная чашка черного чая содержит больше всего L-теанина по сравнению с другими популярными чаями с кофеином, тогда как в зеленом чае содержится наименьшее количество L-теанина.

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Еще 3 чая, которые могут помочь повысить уровень энергии

Хотя черный чай — предпочтительный выбор для повышения уровня энергии, Бруно предлагает еще три вида чая, которые помогут обрести бодрость.

Чай матча

"В чае матча больше L-теанина, чем в черном чае, из-за способа его обработки и потребления, что может помочь некоторым людям чувствовать себя более собранными", — объясняет Бруно.

Однако при этом следует избегать добавленных сахаров. "Хотя сахар может способствовать повышению уровня энергии, он также может привести к упадку сил и низкому уровню глюкозы в крови позже в течение дня. Так что если вы хотите попробовать матча для повышения энергии, постарайтесь свести к минимуму добавленные подсластители".

Белый чай

Бруно отмечает, что ее личный фаворит — персиковый белый чай. В нем также умеренное количество кофеина и L-теанина, что дает сбалансированный заряд энергии. Белый чай также помогает снизить артериальное давление и улучшить кровообращение, а также снизить риск развития сердечных заболеваний.

Чай с женьшенем

Тем, кто чувствителен к высокому уровню кофеина, но все равно хочет получить заряд энергии, Бруно рекомендует чай с женьшенем. "Он содержит активные соединения, называемые гинзенозидами, которые, как было показано, помогают снизить усталость", — говорит она. Кроме того, он помогает укрепить иммунитет, уменьшить стресс и бороться с инфекциями и болезнями.

Ранее УНИАН писал, что недавнее исследование показало огромную пользу кофе для кишечника. В частности, любители кофе имели высокий уровень полезного штамма бактерий - L. asaccharolyticus.

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