Полезнее тунца: диетологи назвали лучшую консерву для сердца и мозга

Эту консерву можно есть регулярно.

Некоторые виды рыбных консервов исключительно полезны для здоровья и заслуживают места в вашем рационе. Как пишет planeta.pl, хорошим примером полезной консервированной рыбы является скумбрия. Она поддерживает работу сердца и мозга и положительно влияет на весь организм на многих уровнях.

Пи этом, по сравнению с популярным консервированным тунцом, она значительно полезнее для здоровья, поскольку накапливает меньше ртути. Она также содержит больше омега-3 жирных кислот, поддерживающих здоровье сердца и мозга. Кроме того, она привлекательна по цене – дешевле свежей рыбы, легкодоступна и проста в хранении.

Основные преимущества консервированной скумбрии

Богата омега-3 жирными кислотами. Это один из лучших источников омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье сердца, мозга, концентрацию и память, а также помогают уменьшить воспаление в организме.

Поддерживает здоровье сердца. Регулярное употребление скумбрии может благотворно влиять на сердечно-сосудистую систему – жирные кислоты омега-3 помогают снизить уровень "плохого" холестерина и поддерживают здоровье сердца.

Богата витаминами и минералами. Скумбрия содержит витамины D, B12 и селен, среди прочих. Это поддерживает иммунитет, кости, нервную систему и выработку энергии.

Низкое содержание ртути. По сравнению с крупными хищными рыбами, такими как тунец, скумбрия часто содержит меньше ртути, что делает ее более безопасным вариантом для частого употребления.

Легкодоступна и удобна в хранении. Консервированная скумбрия готова к употреблению, ее легко хранить и даже брать с собой в поездки. Она также значительно дешевле свежей рыбы.

Как включить консервированную скумбрию в свой рацион?

Консервированная скумбрия отлично сочетается с цельнозерновым хлебом, овощами и лимонным соком или обычным йогуртом. Ее также можно добавлять в салаты, бутерброды или пасту, где она хорошо сочетается с овощами и легкими соусами. Она также отлично подходит в качестве ингредиента для быстрых горячих блюд, таких как запеканки или омлеты.

На что обращать внимание

Всегда проверяйте состав. Некоторые сорта могут содержать большое количество соли, масла или ненужных добавок, поэтому лучше выбирать консервы в собственном соку. Хотя скумбрия обычно содержит меньше ртути, чем более крупные хищные рыбы, все равно лучше употреблять ее в умеренных количествах. Некоторым людям также может не нравиться ее довольно интенсивный вкус и запах.

Лучше рассматривать ее как часть разнообразного рациона, а не как единственный источник рыбы в вашем рационе.

