Диетолог объяснила, почему именно эти продукты помогут вам сбросить лишний вес.

Когда речь идет о завтраке, важно выбирать продукты, которые обеспечат много энергии если не до конца дня, то хотя бы до обеда. Чтобы вы и насытились, и избежали скачков сахара в крови, из-за которых вскоре можно почувствовать голод, усталость и тягу к сладкому.

Важно уделить внимание углеводам с высоким содержанием клетчатки, что задаст тон продуктивному и энергичному дню, пишет дипломированный диетолог Джессика Уилсон в материале для Eat This, Not That. Так как именно клетчатка играет ключевую роль в контроле аппетита и поддержке здорового пищеварения.

Уилсон собрала восемь лучших углеводов, которые можно есть на завтрак для похудения.

Овес

Овес содержит бета-глюкан - растворимую клетчатку, которая замедляет пищеварение и помогает контролировать аппетит. Это делает овес идеальным выбором для завтрака, так как он обеспечивает длительную энергию и сытость.

Фасоль

Фасоль богата как крахмалистыми углеводами, так и клетчаткой. Особенно популярны во всем мире "черные бобы", которые богаты различными минералами — железо, марганец и фолат.

Гречневая крупа

Гречневая крупа богата клетчаткой: всего в четверти чашки сырой крупы ее содержится более 4 граммов. Клетчатка очень важна для контроля уровня сахара и холестерина в крови, что важно для снижения веса и здоровья сердца.

Авокадо

Авокадо богаты полезными для сердца жирами и клетчаткой, что помогает оставаться сытыми.

Апельсины

Известные высоким содержанием витамина С, апельсины помогают защищать клетки и поддерживать иммунное здоровье. Исследования показывают, что антиоксиданты, такие как витамин С, могут также играть роль в потере веса, помогая уменьшить воспаление.

Сладкий картофель (батат)

Оранжевый корнеплод содержит бета-каротин, который организм преобразует в витамин А, который, в свою очередь, поддерживает зрение, кожу и иммунную систему. По словам эксперта, важно следить за размером порций, чтобы избежать избытка углеводов.

Киноа

Это крошечное семя — богатое белком и клетчаткой — станет идеальным дополнением к любому завтраку. Всего ¼ чашки киноа в сухом виде содержит 4 грамма клетчатки. Высокое содержание клетчатки и белка делает киноа особенно подходящим выбором для тех, кто страдает диабетом 2 типа, поскольку она оказывает воздействие на уровень сахара в крови.

Замороженные ягоды

Замороженные ягоды обладают теми же питательными свойствами, что и свежие, но при этом являются бюджетным вариантом, доступным круглый год.

Они богаты клетчаткой, которая поддерживает пищеварение, и насыщены витамином С для поддержания иммунитета.

