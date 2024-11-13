Врач предупреждает, что в пиве содержится гораздо больше вредных для человека компонентов, чем полезных.

Некоторые люди верят в то, что в пиве и некоторых других алкогольных напитках есть полезные для нервных клеток свойства, но наука говорит об обратном. Эксперт по деменции предупредил, что распитие пенного напитка может увеличить риск развития болезни Альцгеймера в пожилом возрасте.

По словам американского невролога доктора Ричарда Рестака, людям в возрасте от 65 лет следует полностью отказаться от алкоголя, пишет Daily Mail.

"Алкоголь - очень слабый нейротоксин, он не полезен для нервных клеток", - написал доктор Рестак в своей книге "Полное руководство по памяти: наука укрепления вашего разума".

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Невролог отметил, что людям важно воздерживаться от алкоголя на том этапе жизни, когда сохранение нейронов имеет решающее значение. Он подчеркнул, что в возрасте 65 лет риск развития деменции возрастает в пять раз, и этот показатель продолжает расти каждые пять лет.

Исследования британской благотворительной организации Alzheimer's Society показало, что чрезмерное употребление алкоголя действительно увеличивает риск развития деменции. По словам ученых, людям, которые не пьют пиво сейчас, не стоит делать этого в будущем.

Исследователи из Миланского университета Бикокка выяснили, что хмельное пиво может снизить риск развития деменции, но только если употреблять его в умеренных количествах.

Они протестировали четыре распространенных вида экстрактов цветков хмеля, которые содержатся в пиве, чтобы выяснить, насколько хорошо они предотвращают агрегацию белков мозга, которая может привести к болезни Альцгеймера. В ходе испытаний ученые смогли заблокировать скопление бета-амилоидных белков вокруг клеток.

Тем не менее исследователи не рекомендуют пить пиво и другой алкоголь в пожилом возрасте. Они предупредили, что такие напитки могут негативно повлиять на здоровье.

В издании отметили, что многие ученые связывают чрезмерное употребление алкоголя с повышенным риском развития деменции. Они подчеркнули, что это также может привести к развитию синдрома Вернике-Корсакова. Это необычная форма амнезии, которая объединяет два нарушения: острое спутанное сознание и вид долгосрочной амнезии, называемой синдромом Корсакова.

Влияние алкоголя на организм человека - что говорят врачи

Ранее УНИАН писал, что немецкие ученые обнаружили связь между возникновением проблем с сердцем у молодых людей и алкоголем. Они отметили, что такие напитки могут кардинально нарушить работу сердца.

Кроме того, в Американской ассоциации исследования рака заявили, что у взрослых в возрасте до 50 лет за последние 60 лет чаще развиваются рак груди и колоректальный рак, и употребление алкоголя может быть одним из факторов.

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