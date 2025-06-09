От вида пива зависят его вкус и крепость.

Многие любят побаловать себя пивом в свободное время, особенно в знойную погоду. Бокал этого напитка может хорошо освежить и утолить жажду. О том, какие есть виды пива в Украине - расскажем в материале.

Какое пиво бывает - важно знать

В первую очередь стоит отметить, что от вида пива напрямую зависят его вкусовые качества, а также то, какой мерой пенное будет крепким и плотным. Поэтому важно сразу определиться, какой из видов напитка вам больше по вкусу, чтобы не ошибиться с покупкой и не потратить напрасно деньги. Кроме того, к каждому хмельному напитку подходит определенный вид закуски, что тоже немаловажно. Чтобы приобрести любимые виды пива, названия их сортов тоже желательно знать при походе в магазин.

Виды пива - точная классификация

Как уже отмечалось, абсолютно все виды пива имеют свою специфику и то, что нравится одним, не обязательно "зайдет" другим любителям этого напитка. Предоставим классификацию пенного, которое есть в нашей стране.

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Пиво лагер - это один из самых популярных видов пива в мире. Оно отличается легким освежающим вкусом, а сам напиток должен быть прозрачным. Самый важным признаком является то, что его готовят при невысоких температурах - не более 14°. В свою очередь, у лагеров есть много сортов:

Пильзнер имеет золотистый цвет, а во вкусе присутствует ярко выраженная хмелевая нота.

имеет золотистый цвет, а во вкусе присутствует ярко выраженная хмелевая нота. Светлый лагер немного крепче (до 6,0%) и в нем превалируют солодовые оттенки, а также есть небольшая горчинка.

немного крепче (до 6,0%) и в нем превалируют солодовые оттенки, а также есть небольшая горчинка. Темные лагеры , кроме цвета, отличаются более сложным и насыщенным (иногда даже хлебным) вкусом. Зависимо от разновидности, туда могут добавлять шоколадные или кофейные нотки.

Другим стилем пива принято считать эль. Он отличается от лагера температурой приготовления (от 15 до 24°), большей крепостью, а также меньшим количеством хмеля. Практически все виды темного пива относятся к элям из-за специфики добавок. Они делятся на несколько типов:

Пейл-эль - светлый напиток с пряным или фруктовым привкусом.

- светлый напиток с пряным или фруктовым привкусом. IPA является разновидностью элей с горьким вкусом и ароматом благодаря большому количеству хмеля. Он в основном янтарного цвета и средней крепости.

является разновидностью элей с горьким вкусом и ароматом благодаря большому количеству хмеля. Он в основном янтарного цвета и средней крепости. Портер имеет исключительно темный цвет из-за использования специального солода. На вкус он сладковатый, часто с шоколадными, кофейными или карамельными нотами. Также существуют горькие сорта с хмелевыми оттенками. Крепость варьируется в диапазоне от 4 до 10%.

имеет исключительно темный цвет из-за использования специального солода. На вкус он сладковатый, часто с шоколадными, кофейными или карамельными нотами. Также существуют горькие сорта с хмелевыми оттенками. Крепость варьируется в диапазоне от 4 до 10%. Стаут - это очень плотный темный напиток, для приготовления которого используют жженый солод. Он может быть как горьким на вкус, так и сладким, что зависит от рецептуры. На ринке очень много вариаций этого напитка с оттенками шоколада, фруктов, кофе и даже молока. Стауты обычно весьма крепкие - до 12%.

Ответить на вопрос, сколько существует видов пива, весьма сложно. В мире насчитывается около ста стилей: помимо лагера и эля, из которых еще и делают гибридные виды пива, также существует ламбик (технология спонтанного брожения) и огромное количество крафтового продукта с уникальными рецептами.

Отдельно стоит рассказать о нефильтрованном пиве. Особенность такого продута в том, что его не так тщательно фильтруют и не пастеризуют на производстве, из-за чего в нем остается осадок. Мутное по цвету, оно имеет более сложный вкус и считается полезнее фильтрованного. Минус - оно значительно меньше хранится и быстро портится.

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