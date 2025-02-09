В списке есть традиционные приседания.

Доктор Камелия Кашани назвала популярные упражнения для женщин, которые не помогут избавиться от жира на животе.

"Уменьшение жира на животе - сложная задача, на которую влияют гормоны, стресс, сон и метаболическое здоровье. Необходим комплексный подход, сочетающий диету, богатую цельными продуктами, постными белками и низким содержанием углеводов, с регулярными упражнениями", - отметила она в своей статье на eatthis.com.

Среди самых худших упражнений доктор назвала:

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Традиционные приседания и скручивания. По ее словам, эти упражнения в основном задействуют поверхностные мышцы живота и не способствуют общей потере жира. Она советует сосредоточиться на сложных движениях, которые задействуют несколько групп мышц, сжигают больше калорий и наращивают общую силу (становая тяга, планки). Также важно сочетать тренировки с целевой диетой с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка.

Наклоны в стороны с отягощениями. Такие упражнения воздействуют на косые мышцы поверхностно и могут привести к "блочному" внешнему виду. Лучше выполнять упражнения на укрепление корпуса, такие как боковые планки или антиротационные упражнения (например, жим Паллофа).

Точечное кардио. Данное упражнение не сжигает жир на животе и может привести к перетренированности. Альтернативой могут быть высокоинтенсивные интервальные тренировки в сочетании с силовыми тренировками.

Тренажеры для пресса. Они часто изолируют мышцы, не улучшая общую потерю жира или функциональную силу. Лучше отдавать предпочтение функциональной работе над корпусом (например, подъемы ног в висе, отжимания на тросе).

Точечные упражнения для живота на основе пилатеса. Хотя это отлично подходит для гибкости и стабильности, оно не нацелено на потерю жира. Попробуйте добавить прогрессивные силовые тренировки к программам пилатеса.

"Включайте как умеренные, так и интенсивные кардиотренировки для сжигания калорий и силовые тренировки для наращивания мышечной массы и ускорения метаболизма. Упражнения с сопротивлением особенно важны для сохранения мышц, поддержания здоровья суставов, улучшения осанки и общей метаболической функции. Последовательность в этих привычках является ключом к достижению и поддержанию более тонкой талии, а также долгосрочного благополучия", - констатировала доктор.

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