Поддержание физической активности в молодом возрасте может быть особенно важным для профилактики гипертонии, отметила исследователь.

Пять часов умеренной физической активности в неделю в раннем взрослом возрасте значительно снижают риск гипертонии (высокое артериальное давление), особенно если люди сохраняют свои привычки в занятиях спортом до 60 лет. Об этом пишет sciencealert.com со ссылкой на исследование в Американском журнале профилактической медицины.

"Если вы хотите защитить себя от высокого артериального давления с возрастом, вам нужно играть в долгую и поддерживать уровень упражнений до среднего возраста", - говорится в публикации.

Сообщается, что в исследовании приняли участие более 5100 человек в четырех городах США. Их здоровье отслеживалось в течение трех десятилетий с помощью физических оценок и анкет об их привычках в отношении упражнений, курения и употребления алкоголя.

Видео дня

По всем направлениям - среди мужчин, женщин и в разных расовых группах - уровень физической активности резко упал с 18 до 40 лет, при этом показатели гипертонии росли, а физическая активность падала в последующие десятилетия.

По словам исследователей, это говорит о том, что молодой возраст является важным окном для вмешательства с целью предотвращения гипертонии в среднем возрасте с помощью программ по укреплению здоровья, направленных на повышение физической активности.

"Подростки и люди в возрасте около 20 лет могут быть физически активными, но эти модели меняются с возрастом… Поддержание физической активности в молодом возрасте - на более высоком уровне, чем рекомендовалось ранее - может быть особенно важным (для профилактики гипертонии)", - объяснила автор исследования и эпидемиолог Кирстен Биббинс-Доминго из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Напомним, ранее УНИАН писал, влияет ли употребление кофе на кровяное давление.

Вас также могут заинтересовать новости: