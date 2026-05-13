Больше чем ласка: психологи раскрыли истинную причину вашей страсти к поглаживанию кошек

"Кошатники" – это не миф, а статистически подтвержденный тип личности.

Кошки редко появляются в структурированных программах по снятию стресса в университетских кампусах. А ведь люди, которые могли бы получить наибольшую пользу от взаимодействия с кошачьими, – это как раз те, кто уже стремится к нему, говорится в недавно опубликованном исследовании.

Люди с сильными, высокореактивными эмоциями выражают четкое предпочтение проводить время с кошками во время анималотерапии, пишет The Daily Galaxy.

Исследование, опубликованное в журнале Anthrozoös, в котором опросили более 1400 студентов и сотрудников университетов из более чем 20 учебных заведений, показало связь между чертой личности, называемой эмоциональностью, и повышенным интересом к программам посещения кошек. Эмоциональность – измерение в рамках модели личности "Большой пятерки" – фиксирует, насколько интенсивно человек переживает чувства и насколько быстро он на них реагирует.

Видео дня

"Эмоциональность – довольно стабильная черта; она не колеблется и является вполне последовательной характеристикой нашей личности, – заявила Патрисия Пендри, профессор кафедры человеческого развития Университета штата Вашингтон и соавтор исследования. – Мы обнаружили, что люди, находящиеся на верхнем пределе этой шкалы, проявляли значительно больший интерес к взаимодействию с кошками в кампусе".

Пендри и ведущий автор Джони Делануайе из Лёвенского католического университета в Бельгии изучили, привлечет ли участников добавление кошек к мероприятиям по снижению стресса в кампусе. Более 85% существующих программ включают только собак.

Команда также спросила, хотят ли сотрудники университета доступа к таким взаимодействиям, поскольку персонал часто исключается из подобных программ, как подробно описано в результатах, опубликованных Университетом штата Вашингтон.

Почему кошки успокаивают определенные типы личности

Выводы WSU дополняют отдельные данные о физическом воздействии контакта человека и кошки. Центр здоровья кошек Корнелла выделил исследование, показывающее, что десять минут поглаживания кошки или собаки снижают уровень кортизола, гормона стресса, в человеческой слюне. Объектами этой работы стали студенты колледжей, которые сталкиваются с постоянными высокими нагрузками.

Человек, который и так ярко чувствует эмоции, может получить немедленную пользу от взаимодействия, которое успокаивает химию стресса. Тихий контакт с кошкой, по-видимому, выполняет функции как профилактики, так и облегчения состояния. Корнелльский центр формулирует этот обмен простыми словами, описывая его как несложный метод снижения стресса с немногими недостатками. Повторяющиеся движения при поглаживании, текстура меха и звук мурлыканья в сочетании способствуют быстрому эмоциональному успокоению.

Личность важнее роли или статуса

Интерес к взаимодействию с кошками проявился у представителей всех демографических групп. Исследователи не обнаружили существенного разрыва между студентами и сотрудниками университетов. Черты личности предсказывали интерес гораздо надежнее, чем то, учится человек или работает в кампусе.

"Мы привыкли считать студенческую среду уникальной, и в некотором смысле так оно и есть, – отметила Делануайе. – Но когда мы посмотрели на сотрудников университета, результаты оказались очень похожими: личность имела большее значение, чем статус студента или сотрудника".

Связь между эмоциональностью и открытостью к визитам кошек сохранялась даже после учета наличия кошки в прошлом, женского пола и открытости к программам с собаками. Аллергия и фобии, как и ожидалось, снижали интерес, но паттерн личности оставался статистически значимым.

Пендри подчеркнула, что результаты опровергают распространенное предположение. "На уровне слухов нам всегда говорили, что "кошатники" отличаются от "собачников" и что большинство студентов не заинтересованы во взаимодействии с кошками, – отметила она. – Наши результаты показали, что студенты заинтересованы в общении с кошками и что этот интерес может быть обусловлен чертами личности".

Что раскрывает частый контакт с кошками

Привычка искать контакта с кошачьими говорит исследователям нечто о психологии индивида. Люди, которые часто гладят кошек, склонны иметь более высокие баллы по показателям эмоциональной чувствительности и эмпатии. Они тяготеют к спокойной среде с низким уровнем стимуляции и предпочитают связи, которые кажутся искренними, а не требовательными.

Сама связь кошки и человека подкрепляет это предпочтение. Кошки проявляют привязанность умеренно и редко требуют постоянного внимания. Для того, кто находит более экспрессивных животных чрезмерно возбуждающими, такая избирательность может казаться более безопасной и восстанавливающей, чем взаимодействия, несущие тяжелые социальные ожидания. Отношения строятся на взаимном темпе: кошка приближается, когда хочет контакта, и отходит, когда нет.

Короткие ежедневные сеансы поглаживания кошки могут служить повседневным инструментом эмоциональной регуляции. Предсказуемость тихого общения создает надежный якорь в моменты усталости или напряжения. Физический контакт в сочетании с сенсорным спокойствием мурлыкающего животного прерывает петлю стресса в организме способом, который легко повторить. Контакт также стимулирует окситоцин – гормон, связанный с привязанностью и спокойствием, что может закреплять такое поведение с течением времени.

Преодоление "собакоцентричного" разрыва

Структурированные программы анималотерапии сильно полагаются на собак. Существует больший выбор обученных собак-терапевтов, и собаки имеют репутацию предсказуемых и общительных животных. Пендри затронула это восприятие напрямую.

"Существует мнение, что собаки созданы для того, чтобы радовать людей, – подчеркнула она. – В то время как я могу описать кошек как "разборчивых", их часто воспринимают как непредсказуемых, отстраненных или привередливых – черты, с которыми некоторым трудно смириться".

Данные предполагают, что исключение кошек сужает охват работы по снижению стресса именно среди тех, кто мог бы отреагировать на нее лучше всего. Предоставление людям выбора между кошкой, собакой или обоими животными может привлечь участников, чьим личностным профилям мероприятия только с участием собак не подходят.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предлагают практические рекомендации для всех, кто часто контактирует с кошками. CDC рекомендует мыть руки с мылом и водой после прикосновения к кошкам, их мискам с едой и водой или лоткам. Кошки могут переносить микробы, передающиеся людям, даже если животное выглядит здоровым. Эти шаги не отменяют эмоциональную пользу. Они обеспечивают базовую основу для безопасного и регулярного контакта.

Ранее УНИАН сообщал, что ветеринары назвали 5 событий, которые кошки умеют предсказывать.

Вас также могут заинтересовать новости: