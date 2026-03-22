Люди, у которых мобильный всегда в беззвучном режиме, имеют 7 ценных преимуществ

Психологические исследования показывают, что привычка держать телефон всегда в беззвучном режиме дает ряд ценных преимуществ, в частности, улучшают показатели стресса, выгорания и вовлеченности в работу, а также повышают концентрацию внимания, пишет Earth.com.

1. Беззвучный режим и личное пространство

"Ваши когнитивные способности значительно снижаются, когда ваш смартфон находится в пределах досягаемости, даже если он выключен", – говорит Адриан Уорд, доцент Школы бизнеса Маккомбса Техасского университета в Остине. Согласно исследованию Уорда и его коллег, даже беззвучный телефон отвлекает внимание.

Однако люди, которые отключают звук на своих устройствах, часто также убирают их, восстанавливая когнитивные способности и создавая спокойное рабочее пространство. Они сами решают, когда следует связаться с человеком, вместо того чтобы позволять мелодии звонка определять момент.

2. Управление своим временем

Исследователи подсчитали, что после каждого отвлечения может потребоваться 23 минуты и 15 секунд, чтобы полностью сосредоточиться, чего стремятся избежать пользователи телефонов с отключенным звуком.

Как только привычка сформируется, мозг будет предвидеть более длительные периоды концентрации, и проекты, которые раньше застревали, теперь завершаются за более короткий календарный период. Этот эффект особенно заметен в творческой или аналитической работе, где даже небольшой перерыв может разрушить мыслительный процесс.

3. Беззвучный режим и осознанность

Поскольку телефон остается доступным для экстренных случаев, пользователь сохраняет преимущества мобильности, одновременно избавляясь от вызывающего тревогу "звукового сопровождения". Коллеги замечают разницу, описывая таких людей как присутствующих, неторопливых и более устойчивых к стрессу.

4. Беззвучный режим снижает стресс

"Наши исследования показали, что отвлечение внимания может привести к повышению уровня стресса, плохому настроению и снижению производительности", – написала Глория Марк, профессор информатики Калифорнийского университета в Ирвайне.

Отключение мелодии звонка защищает нервную систему от постоянного потока уведомлений, позволяя частоте сердечных сокращений и уровню кортизола оставаться низкими в течение более длительного времени. Удаление сотен таких всплесков каждый день снижает фоновый шум напряжения, который многие работники воспринимают как норму. Многие сообщают о улучшении сна.

5. Погоня за глубиной вместо шума

Люди, у которых на телефоне установлен беззвучный режим, остаются полностью вовлеченными в разговор, улавливая паузы и изменения тона, которые другие пропускают. Наблюдатели часто описывают таких людей как "хороших слушателей", и эта репутация приносит им пользу в ситуациях лидерства и сотрудничества.

6. Работа в режиме потока

Опытные пользователи бесшумных устройств также отключают предварительный просмотр на экране блокировки, устраняя визуальную приманку, которая может вернуть их внимание после того, как они взглянут на часы. Как только устройство оказывается вне зоны досягаемости, оно теряет способность разрушать рабочие процессы, которые приводят к выгоранию, позволяя пользователям погрузиться в состояние, которое психологи называют "потоком".

7. Самосознание в бесшумном режиме

Пользователи телефонов в бесшумном режиме понимают, как легко звук захватывает мысли, поэтому они создают условия, которые поддерживают их цели, вместо того чтобы полагаться на чистую силу воли. Проще говоря, они провели эксперимент на себе и сохранили настройки, которые помогают им целенаправленно двигаться в течение дня.

Это же понимание помогает им устанавливать время отхода ко сну, планировать прогулки для размышлений и выделять часы для чтения без экранов.

