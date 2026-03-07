Женщины с высоким уровнем IQ обладают этими 10 чертами характера, - исследование

Проявления интеллекта, привычки и черты характера у женщин и мужчин имеют тенденцию формироваться по-разному.

От более тихой манеры общения до развития внутренней интуиции, женщины с высоким IQ обычно обладают определенными чертами, которые становятся очевидными, как только вы знаете, на что обратить внимание, пишет Your Tango.

Хотя исследование журнала Cognitive Processing утверждает, что пол имеет мало общего с врожденным уровнем интеллекта или способностью к обучению, оно все же указывает на то, что проявления интеллекта, привычки и черты характера у женщин и мужчин имеют тенденцию формироваться по-разному.

От социальных отношений до карьеры, женщины с высоким IQ сознательно подходят к тому, как взаимодействуют, двигаются и управляют своей жизнью.

Издание отмечает, что это незаметно выделяет их среди обычных людей, часто даже без их ведома. Далее издание перечислило 11 признаков высокого интеллекта у женщин:

1. Они тише других женщин

Несмотря на то, что мы живем в обществе, которое склонно вознаграждать чрезмерную уверенность в себе, громкость и экстравертность, как показывает исследование Personality and Social Psychology Bulletin, женщины с действительно высоким IQ все равно процветают в своей достойной уважения тишине.

Когда они слушают кого-то, они не ждут своей очереди, чтобы высказаться, а воспринимают слова другого человека с намерением понять его.

2. Они полагаются на интуицию

Хотя интеллект обычно характеризуется глубоким мышлением и аналитическими способностями, женщины с высоким IQ также обладают дополнительным уровнем естественной интуиции.

По словам психолога Джудит Орлофф, мозг женщин от природы настроен на интуицию, он способен мгновенно устанавливать связи и принимать решения. Объясняется это тем, что женщины с высоким IQ обладают основой самоуверенности и вдумчивости, чтобы мощно применять их в повседневной жизни.

3. Они не стесняются сказать: "Я не знаю"

Как объясняет исследование Neuron, интеллект положительно связан с любопытством, что означает, что большинство людей с высоким IQ от природы интересуются новым, необычным и интересным.

Издание отметило, что большинство людей, которые борются с некомпетентностью или неуверенностью, избегают того, чего не понимают, но женщины с высоким IQ наоборот стремятся к этому.

4. Они часто меняют свое мнение

В некотором роде их способность менять свое мнение связана с их интеллектом, но она также основана на открытости, которая, согласно исследованию журнала Personality and Individual Differences, имеет большее влияние на прогнозирование успеха, чем сам IQ.

5. Они хорошие слушатели

Активное слушание, молчаливость во время разговоров – это черты, которые очевидны у женщин с высоким IQ, если знать, на что обратить внимание. Они не борются за внимание и не пытаются что-то "доказать", а просто ценят искусство общения без лишнего эго.

6. Они скромны

Помимо интеллектуальной скромности, которая мешает людям бороться за место под солнцем и "доказывать" свою интеллектуальность с помощью поверхностных похвал, многие женщины с высоким IQ также чувствуют себя комфортно в социальных ситуациях.

Они достаточно целеустремлены, чтобы заниматься хобби или теми действиями, которые приносят им удовольствие.

7. Они заботятся о "своих" людях

Женщины с высоким интеллектом понимают, что люди, с которыми они проводят время, влияют на их энергетику. Как взрослые люди, имеющие право выбора, они осторожно относятся к тому, с кем проводят время, и сознательно подходят к выбору своих "близких".

В статье отмечается, что их социальное окружение отражает то, кем они являются или кем стремятся быть.

8. Они упрощают сложные темы

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Applied Cognitive Psychology", люди, которые пытаются использовать сложные слова, которых они не понимают, или чрезмерно усложняют простые темы, чтобы казаться умнее, часто воспринимаются как менее компетентные и уверенные в себе, чем другие.

Женщины с высоким IQ стараются использовать простые слова и не усложняют свое поведение.

9. Они предвидят события

Независимо от того, идет ли речь о решении проблемы в браке или о глубоком разговоре о проблеме на работе, женщины с высоким уровнем интеллекта имеют более глубокие модели мышления, чем большинство.

10. Они считают скучными сплетни и пустую болтовню

Для некоторых людей сплетни являются единственным способом наладить связи с другими людьми. Однако женщины с высоким интеллектом, как правило, избегают мелких разговоров и быстро скучают, когда люди сплетничают. Издание объясняет, что это происходит из-за того, что им хочется глубоких разговоров и значимых отношений.

