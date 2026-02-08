Синдром 'хорошего ребенка': психолог назвала 11 привычек, разрушающих взрослую жизнь

Никто не выходит из детства без синяков и царапин. Но если сбитые коленки заживают быстро, то эмоциональные раны могут напоминать о себе годами.

Никто не проходит через детство без травм. Порезы, ушибы и ссадины случаются, но они заживают. Однако, в отличие от разбитой коленки, эмоциональные раны затягиваются дольше, и прикладывание льда или пластыря здесь не поможет ускорить процесс.

Психологи отмечают иронию ситуации: эмоциональные раны часто начинаются с лучших побуждений в детстве, когда мы ищем любви, одобрения и безопасности (как физической, так и эмоциональной), пишет Parade.

"Благие намерения в детстве превращаются в эмоциональные раны не потому, что они были вредными изначально, а потому, что когда-то они были адаптивными. Мы быстро учимся тому, что помогает заслужить одобрение, снизить конфликтность или сохранить эмоциональную доступность важных для нас взрослых", – объясняет доктор Гейл Макбрайд, психолог из Veritas Psychology.

Доктор Макбрайд говорит, что эти адаптации – например, быть "покладистым", успешным, тихим или заботливым – часто работают на пользу ребенку. Однако взрослому они скорее вредят. "Со временем эти убеждения могут ограничивать нас в отношениях с другими людьми и подрывать нашу способность отдыхать и восстанавливаться. Путь от стратегии выживания до черты характера очень короток. Это поведение больше не кажется выбором, оно становится приказом нашей нервной системы", – делится она.

Но на самом деле это не приказ – по крайней мере, уже нет. Доктор Макбрайд и другие психологи утверждают, что исцеление от этих ран возможно, хотя и потребует работы.

11 "благих намерений" детства, вызывающих эмоциональные раны

Осознание – это первый шаг, поэтому эксперты делятся списком из 11 детских "благих намерений", которые на самом деле могут привести к эмоциональным травмам.

1. Быть "хорошим ребенком"

Желание попасть в список "хороших" естественно – и не только ради Санты. В детстве мы постоянно получаем сигналы от опекунов и учителей. "Многие дети рано усваивают, что быть хорошим – значит следовать правилам, не жаловаться... и просить очень мало", – объясняет доктор Макбрайд.

Это радует взрослых и приносит похвалу. Статус "хорошего ребенка" дает ложное чувство безопасности, которое кажется путем к любви, или же способом снизить напряжение в семье, где много конфликтов.

"Хороших детей" часто называют "удобными". Однако во взрослой жизни им приходится несладко. "Быть неприхотливым или удобным – это адаптация, которая создает взрослого, которому трудно просить о помощи. Он преуменьшает свою боль и чувствует себя недостойным заботы", – предупреждает клинический психолог доктор Холли Шифф.

2. Всегда быть благодарным

Вас может удивить этот пункт, ведь "дневники благодарности" сейчас невероятно популярны. Психологи не отрицают важность умения видеть хорошее в мире. "Благодарность – это хорошо, но с ней можно перегнуть палку", – утверждает доктор Макбрайд.

Мы учим детей манерам, в том числе говорить "спасибо", но когда мы в последний раз задумывались: а за что именно мы просим их быть благодарными, глядя с позиции ребенка?

Например, родители или тренеры могли призывать вас радоваться тому, что вы вообще попали в плей-офф, хотя вам нужно было просто погрустить из-за ошибки, стоившей команде чемпионства. Доктор Макбрайд объясняет: как бы ни были благородны попытки заставить вас увидеть "светлую сторону", они лишь "подслащивали" тяжелую ситуацию благодарностью.

"Некоторые ситуации болезненны или несправедливы, а детей просят подавить чувства в угоду благодарности. Во взрослом возрасте это приводит к тому, что человек обесценивает свои проблемы или чувствует вину за то, что хочет большего. Это "благое намерение" заставляет верить, что признание боли – это форма неблагодарности", - отмечает она.

3. Угождать людям ради сохранения связи

Доктор Джанин О'Брайен, клинический психолог, отмечает: возможно, "маленький вы" усвоили, что для поддержания связи нужно предугадывать потребности других. "Это особенно часто встречается в семьях, где любовь ощущалась как нечто условное, непоследовательное или непредсказуемое", – говорит доктор О'Брайен.

В результате вы могли заниматься тем, что нравилось родителям, постоянно сканировать настроение окружающих и соглашаться с тем, что вам не нравилось. Во взрослой жизни это приводит к хрупкому чувству собственного "Я".

"Решения принимаются через фильтр "Что сделает их счастливыми?", а не "Чего хочу я?", – добавляет она. – Со временем это ведет к выгоранию, хроническому чувству вины и отношениям, которые кажутся односторонними или эмоционально истощающими".

4. Вы повзрослели "слишком быстро"

Хотя взрослые могли хвалить вашу зрелость, принятие на себя взрослых ролей до того, как вы к этому готовы, наносит травму.

"Это часто встречается у детей, выросших с эмоционально недоступными, перегруженными или имеющими проблемы опекунами, – объясняет психолог доктор Эрнесто Лира де ла Роса. – Ребенок настраивается на нужды других, пренебрегая собственными потребностями развития".

Как итог: став взрослым, вам может быть трудно принимать заботу, или вы будете чувствовать чрезмерную ответственность за всё вокруг.

5. Изнурительная гонка за достижениями

Были ли вы круглым отличником или лучшим бомбардиром школы – вы могли быстро усвоить, что сверхдостижения – это ваш единственный билет к признанию.

"В некоторых семьях внимание и подтверждение значимости доступны только тогда, когда ребенок показывает высокие результаты, – объясняет доктор Лира де ла Роса. – Со временем достижения становятся суррогатом близости".

В чем проблема? "У взрослого это может перерасти в выгорание, перфекционизъм и ощущение, что отдых или радость нужно заслужить; или же чувство вины, когда вы позволяете себе расслабиться", – говорит доктор Шифф.

6. Гипернезависимость

Независимость – ценное качество, но, уходя корнями в детство, оно может стать нездоровым. "Некоторые дети быстро понимают, что опора на других ведет к разочарованию, отвержению или страху стать обузой для родителей, – говорит доктор О'Брайен. – Намерение здесь – самозащита. Убеждение: "Я позабочусь о себе сам, чтобы мне не сделали больно" или "Я могу полагаться только на себя"".

Однако эти убеждения мешают строить здоровые взрослые отношения, где уязвимость ведет к глубокой связи. "Во взрослом возрасте это становится раной в сфере близости и поддержки. Принятие помощи кажется небезопасным или даже постыдным, и человек чувствует себя одиноким, даже когда рядом есть люди".

7. Быть эмоционально сильным всегда

Возможно, вам говорили, что нужно быстро "пережить" расстройство – будь то царапина на площадке или школьная любовь. Если вы усвоили этот урок, вы могли решить, что лучше "никогда не показывать, что тебе плохо", и уж тем более не плакать.

"Дети, получающие сигналы о том, что их эмоции неудобны или нежелательны, учатся подавлять уязвимость, – делится доктор Лира де ла Роса. – У взрослых это часто проявляется как неспособность выражать грусть или полагаться на других".

8. Стремление к гармонии любой ценой

Если вы были "семейным миротворцем", этот пункт про вас. "Ребенок в семье с высоким уровнем конфликтов или эмоциональной непредсказуемостью может научиться миротворчеству как защитной стратегии, – объясняет доктор О'Брайен. – Избегание разногласий становится способом сохранить отношения и предотвратить конфликт там, где он был реальной угрозой".

К сожалению, конфликты случаются, и они могут вести к продуктивным переменам. Но люди с этой травмой делают всё, чтобы их избежать, даже в ущерб себе. "Границы стираются, потребности игнорируются, а обида со временем накапливается", – говорит доктор О'Брайен.

9. Вера в то, что игнорирование разногласий заставит их исчезнуть

Это похоже на миротворчество, но отличается от него. Если одни прогибаются, чтобы избежать ссоры, другие притворяются, что конфликта не существует. "Некоторых детей оберегают от стресса, говоря им не волноваться, не задавать вопросов или что "всё в порядке", когда это явно не так, – говорит доктор Макбрайд. – Намерение – уберечь детей от взрослых проблем, но они всё равно чувствуют дискомфорт".

Если вокруг вас постоянно преуменьшали конфликты, сейчас вам может быть трудно переносить неопределенность и справляться с трудностями. "У взрослых это проявляется как избегание, прокрастинация или склонность замыкаться, когда проблемы кажутся непреодолимыми. Эмоциональная рана здесь – не безответственность, а отсутствие навыков встречи с трудностями". Честно говоря, вас просто этому не научили.

10. Подстройка личности под окружение

Хамелеоны сливаются со средой ради защиты. Дети тоже так делают и переносят эту привычку во взрослую жизнь. "Дети невероятно проницательны, – утверждает доктор О'Брайен. – Многие учатся тому, кем им "позволено" быть, основываясь на семье, культуре или контексте, формируя себя под ожидания. Цель – чувство принадлежности".

Как отмечает эксперт, у взрослого это может вызвать фрагментацию личности. "Это проявляется в чувстве оторванности от своих желаний, ценностей или предпочтений и частом вопросе: "Кто я на самом деле?"".

11. Охрана своей идентичности

С другой стороны, вы могли жестко отстаивать свою идентичность и защищать её любой ценой, особенно если у вас были братья или сестры, которые брали вещи без спроса, или взрослые, не воспринимавшие вас всерьез.

"Некоторые дети учатся защищать личное пространство, вещи и идеи как способ сохранить свое "Я", – объясняет доктор Макбрайд. – Позже это может вылиться в трудности с сотрудничеством или болезненную реакцию, когда кажется, что вас игнорируют или не понимают". Также она отмечает, что вы можете ошибочно воспринимать совместную работу как конкуренцию.

Ранее УНИАН сообщал про 5 опасных манипуляций родителей, влияющих на поведение уже взрослых детей.

