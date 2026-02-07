Лучшие объемные стрижки, которые не требуют укладки: 7 идеальных причесок

Эти идеи причесок визуально добавляют объём, освежают образ и выглядят актуально.

Многослойный боб называют одним из самых выразительных и универсальных вариантов стрижек 2026 года. Она строится на продуманной системе слоев, которые формируют объем, подчеркивают форму и создают ощущение движения.

Стрижка боб с объемной макушкой одновременно выглядит аккуратно, мягко и не перегружает образ. Тонкие или редкие волосы визуально становятся гуще, объем концентрируется в области макушки, линия челюсти выглядит четче, а скулы подчёркиваются за счёт того, как ложатся пряди.

При этом возраст, форма лица и текстура волос не являются ограничением - разновидности стрижки боб можно адаптировать практически под любые особенности внешности.

Видео дня

Лучшие объемные стрижки 2026 года - 7 идеальных вариантов

Как объяснил звездный стилист Лео Искьердо, многослойная стрижка - это прежде всего создание формы там, где она действительно нужна. Суть заключается в особой технике: волосы градуируются и выстраиваются слоями сзади, за счет чего появляется подъем, объем и четкая структура, особенно в зоне макушки.

Гладкий многослойный боб. Эта стрижка показывает, что четкая форма и мягкость могут отлично сочетаться. Такой вариант особенно подойдёе зрелым женщинам, которым важно добавить объем, не утяжеляя образ. За счет плавного перехода длины сзади причёска приобретает структуру и пышность, оставаясь современной и элегантной.

Современный многослойный лоб. Этот удлинённый и более расслабленный вариант отлично подойдёт тем, кто хочет сохранить длину, но добавить объёма и лёгкости. Форма приподнимает макушку и смягчает боковые зоны, помогая сбалансировать черты лица.

Короткая многослойная стрижка. Здесь слои работают на объём в верхней части головы, сохраняя при этом чёткий и элегантный контур. Такая форма делает черты лица более выразительными и визуально добавляет уверенности образу.

Мягкое многослойное каре. Здесь слои выглядят плавно, воздушно и даже гламурно, что особенно выигрышно для волос, которые с возрастом становятся тоньше или суше.

Воздушный многослойный лоб. Этот вариант идеально подойдёт тем, чьи волосы утратили плотность. Лёгкое многослойное распределение прядей создаёт объём, не истончая кончики, благодаря чему причёска выглядит более густой и ухоженной.

Объемный боб с многослойной формой. Такая стрижка подчёркивает природную текстуру волос и создаёт ощущение густоты без сложной укладки. Объём формируется в задней части, а передние пряди остаются мягкими и подчёркивают лицо.

Короткая стрижка с кудрявыми прядями. Кудрявые волосы особенно выигрывают от правильной многослойности, особенно если со временем завиток стал менее упругим.

Напомним, ранее стилисты назвали самые лучшие короткие стрижки для тонких волос.

Вас также могут заинтересовать новости: