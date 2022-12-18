Подписчики кота поздравили его с возвращением.

Популярный кот-блогер Степан вернулся домой в Харьков.

"Я дома", - говорится в описании к серии его фото в Instagram. На снимках Степан попозировал на диване вместе с подругой - кошкой Стефанией, а также возле окна с видом на пострадавший от обстрелов соседний дом.

Подписчики Степана поздравили его с возвращением домой, призвав быть осторожным, так как в Харькове все еще опасно из-за ежедневных атак:

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"Слава Богу, ваш дом уцелел!".

"Кот Степан - символ украинцев в этой войне, которые были вынуждены покинуть свою землю и уехать в дальний край, но вернулись, потому что дома лучше всего".

"Ох, Степан. Я надеялась, что ты едешь в безопасное место. Будь осторожен, дорогой".

"Я все же надеялась, что вы еще подождете с возвращением, мне кажется, там все еще опасно".

Кот Степан из Харькова - что о нем известно

УНИАН писал, что кот Степан прославился благодаря аккаунту в TikTok с видео, на которых он сидит за столом и грустно смотрит на разные алкогольные напитки, пока на фоне играют старые хиты.

Из-за развязанной Россией войны против Украины кот Степан вместе с хозяйкой покинули страну. Некоторое время они находились во Франции, а в сентябре вернулись в Украину, но жили во Львове.