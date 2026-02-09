Болгарский перец называется так не потому, что произошел без Болгарии.

Многие украинцы используют сладкие перцы в кулинарии, но большинство не знает, почему болгарский перец называется болгарским. Логичнее всего предположить, что растение пришло к нам из Болгарии. Но на самом деле солнечная курортная страна не имеет отношения к популярному овощу.

Почему перец называется болгарский

Для начала разберемся, откуда вообще происходит любимое многими растение, чтобы разобраться, почему болгарский перец называют болгарским. Как и многие другие овощи, этот вид попал в Европу из Южной Америки. Именно там плоды обнаружили испанские мореплаватели, которые первыми открыли континент. Путешественники привезли "новинку" на родину, где и начали выращивать.

Таким образом, уже с 17 века растение стало обыденным во многих европейских странах и успешно культивировалось на юге. Однако украинцы не сразу начали использовать продукт в своих блюдах. Украинский климат не подходит для выращивания перца в открытом грунте, поэтому для нас растение долго оставалось диковинкой.

Видео дня

В 20 веке в Украине и других республиках СССР овощ обычно не выращивали, а привозили из заграницы - как можно догадаться, в основном из Болгарии. Это и есть основная причина того, почему болгарский перец так называется - именно благодаря этой стране советские граждане узнали про импортную новинку. К тому же болгары вывели несколько ценных сортов растения.

Интересно узнать то, что "болгарским" сладкий перец называют исключительно в постсоветских странах. В самой Болгарии он известен как "пипер" или "чушки". А в странах Европы овощ называют паприкой, цветным перцем или звонким перцем (bell pepper), вероятно, из-за схожести формы плодов с колокольчиками.

Вас также могут заинтересовать новости: