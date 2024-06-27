Килмер предупреждает автомобилистов, что бывшие в употреблении шины могут быть доступными по цене, но могут быть опасными в использовании, даже если на них все еще есть большой протектор.

Популярный онлайн-механик Скотти Килмер посоветовал автомобилистам дважды подумать, прежде чем покупать комплект подержанных шин для своего автомобиля.

Скотти, работающий с автомобилями более 50 лет, приобрел значительное количество подписчиков на YouTube, где он делится советами, которые могут помочь снизить затраты на эксплуатацию автомобиля и помочь автомобилистам предотвратить аварии и поломки, пишет Daily Express.

В недавнем видео Скотти предупреждает автомобилистов, что бывшие в употреблении шины могут быть доступными по цене, но могут быть опасными в использовании, даже если на них все еще есть большой протектор.

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Он объяснил: "Сегодня все пытаются сэкономить, но я скажу вам, что покупать подержанные шины на самом деле не очень хорошая идея. Почему они там на продажу, они никуда не годятся, мне нужны новые. Кроме того, шины с возрастом портятся - старые шины устаревают. Если вы получаете шину шестилетней давности, даже если протектор выглядит хорошо, хорошо, что она вся потрескавшаяся внутри и небезопасная".

По его словам, со временем резиновые полимеры, из которых состоят внешние стенки шин, в конечном итоге разрушаются, вызывая образование различных мелких трещин. Эти трещины не только некрасивы, но и позволяют воздуху выходить, вызывая дополнительное трение, которое может снизить экономию топлива и, в крайних случаях, привести к выбросам.

Во время движения в сырую погоду вода также может попасть в треснутые шины, что может привести к изменению углов установки колес и проблемам при ускорении и торможении.

Позже в видеоролике Скотти предположил, что водители могут попасть в серьезную аварию, если будут ездить на машине с поврежденными шинами.

Он добавил: "У меня были клиенты, которые покупали бывшие в употреблении шины, чтобы сэкономить деньги, и в результате одна из шин взорвалась, потому что она была старой и больше не могла выдерживать давление. Но если вы любите азартные игры и хотите купить подержанную шину, не идите в магазин шин, а отправляйтесь на свалку. Автомобили, которые отправляются на свалку из-за того, что взорвался двигатель или трансмиссия, могут иметь очень хорошие шины".

Многие эксперты советуют водителям избегать не только бывших в употреблении шин, но и новых моделей, которые продаются бюджетными брендами.

Хотя эти шины безопасны в использовании и стоят значительно дешевле, чем шины высокого класса, из-за использования в них резины более низкого качества они изнашиваются и трескаются гораздо легче.

Кроме того, многие дешевые шины не обладают такими же функциями безопасности, как модели премиум-класса, а это означает, что большинство из них имеют гораздо больший тормозной путь во влажных или обледенелых условиях.

Советы Скотти Килмера

Один из самых популярных автомобильных экспертов YouTube Скотти Килмер поделился несколькими способами, с помощью которых водители могут быть уверены, что покупают "честный" подержанный автомобиль.

В недавнем видео Скотти предполагает, что водители часто могут узнать, был ли ранее поврежден интересующий их подержанный автомобиль, проверив его магнитом.

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