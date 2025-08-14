Разворот авианосцев против ветра перед взлетом или посадкой самолетов делает эти процессы более безопасными и эффективными.

Авианосцы могут запускать и принимать самолеты, но многие люди не знают, почему они поворачиваются против ветра перед взлетом или посадкой воздушных судов. В SlashGear объяснили, с чем это связано.

Отмечается, что разворот авианосцев против ветра перед взлетом или посадкой самолетов делает эти процессы более безопасными и эффективными. Все дело в физике.

В издании напомнили, что при обтекании крыльев самолета воздухом возникает подъемная сила. Для успешного взлета самолет должен достичь минимальной скорости относительно окружающего воздуха.

Когда самолет взлетает против ветра, эффективный поток воздуха над его крыльями увеличивается, что дает ему большую подъемную силу при меньшей скорости, объяснили в издании.

На авианосце взлетная полоса имеет длину около 90 метров. Если повернуть корабль против ветра, удастся увеличить скорость воздушного потока над палубой. Благодаря этому самолеты могут взлетать с меньшей мощностью двигателя на гораздо более коротком расстоянии.

Кроме того, созданию встречного ветра способствует и сам авианосец. Плывя против ветра он использует свою собственную скорость, чтобы усилить "ветер над палубой".

В издании подчеркнули, что этот принцип работает и при посадке на авианосец. Посадка против ветра позволяет добиться снижения скорости самолета и сократить расстояние, которое необходимо для остановки.

