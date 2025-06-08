По словам психолога, такой стиль лидерства характеризуется величием, потребностью в постоянном восхищении.

Психологи часто говорят, что стили лидерства имеют глубокие личностные корни. К примеру, нарциссическое лидерство рассматривается как один из многих факторов не очень хорошего детского опыта. Об этом пишет американский психолог Марк Треверс для Forbes.

"Этот стиль лидерства характеризуется величием, потребностью в постоянном восхищении, гиперчувствительностью к критике и стремлением доминировать. Хотя он может способствовать харизматичности и напористости, он также может способствовать возникновению очень опасных, деструктивных режимов. Особенно это касается политической сферы", - подчеркнул специалист.

В частности целью исследования, которое опубликовано в мае 2025 года в журнале Frontiers in Psychology, было выяснить ранние источники того, что называется "нарциссическим политическим лидерством". Это рассматривалось на примерах Адольфа Гитлера, Владимира Путина и Дональда Трампа. Исследователи выяснили, как определенная детская динамика может "заложить психологическую основу для стиля лидерства, одержимого властью".

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"Исследование не утверждает (и по этическим соображениям не может утверждать), что эти мужчины соответствуют критериям нарциссического расстройства личности. На самом деле правило Голдуотера, давний принцип, установленный Американской психиатрической ассоциацией, окончательно запрещает психиатрам ставить диагнозы публичным лицам, которых они не оценивали лично", - отметил Треверс.

В то же время автор исследования Юсуф Чифчи объяснил:

"Невозможно применить психологические тесты к политическим лидерам, посадить их на кушетку Фрейда и подвергнуть психоанализу. Однако можно найти подробную информацию о детстве и семье политических лидеров".

В своем исследовании он различил два типа нарциссизма, а именно конструктивный и реактивный.

"Конструктивный нарциссизм является нормальным, здоровым продуктом стабильной эмоциональной среды. Когда дети получают должный уровень поддержки, вызовов и одобрения, они, как правило, вырастают уверенными, жизнеспособными взрослыми с защищенным чувством собственного достоинства. Эти вехи, в результате, порождают обоснованную самооценку и здоровый стиль лидерства", - заметил Треверс.

В то же время реактивный нарциссизм, по словам психолога, формируется как ответ на небрежный, непоследовательный или жестокий опыт с детства. В таком случае дети могут создавать величественный образ себя из-за острой психологической необходимости.

"Такое завышенное чувство собственного достоинства служит защитным механизмом: буфером против любого чувства стыда, бессилия или никчемности. Со временем, особенно в среде, которая поощряет контроль и доминирование, эти защитные механизмы могут закрепиться. В среде, где имидж, авторитет или подтверждение постоянно доказывают свою ценность (например, в политике), реактивный нарциссизм вполне может приобрести фиксированную роль в личности", - добавил Треверс.

Поэтому Чифчи выделил четыре повторяющиеся темы развития в детстве своих "подопытных":

авторитарный, наказывающий отец;

снисходительная или эмоционально компенсирующая мать;

ранняя травма или эмоциональная запущенность;

высокие, нереалистичные ожидания или давление.

Поэтому он исследовал, как эти факторы проявились в жизни Гитлера, Путина и Трампа и как они, вероятно, сформировали их стили лидерства.

Адольф Гитлер

"Детство Адольфа Гитлера было отмечено эмоциональными дихотомиями, вызывавшими сильные удары кнутом. Его отец, Алоиз Гитлер, был авторитарным и склонным к физическим наказаниям: он требовал абсолютного послушания и проявлял мало любви. Исторические свидетельства, в том числе и Алисы Миллер, описывают семью, в которой царил страх. Юного Адольфа регулярно били и строго дисциплинировали", - говорится в материале.

В то же время его мать, Клара очень любила своего сына. Когда она потеряла троих детей до Адольфа, то защищала его и была эмоционально зависимой от него.

"Чифчи и многие другие психологи описывают Гитлера как воплощение "ребенка-заменителя": бессознательная задача заполнить пустоту, оставленную умершими братьями и сестрами. В глазах Клары он, возможно, был ребенком, который должен был выжить, преуспеть и искупить боль семьи", - подчеркнул Треверс.

Поэтому, по словам психологов, такое противопоставление могло сломать чувство собственного достоинства Гитлера. С одной стороны, отец Гитлера научил его чувствам бессилия, страха и ярости, а с другой мать, которая показала ему, что такое величие, правота и особенность.

"Чифчи утверждает, что именно это внутреннее противоречие может привести к реактивному нарциссизму, когда хрупкая самооценка подкрепляется преувеличенными фантазиями о превосходстве. В его приходе к власти эти раны сыграли катастрофическую роль. Гитлер окружил себя подхалимами, имел нулевую толерантность к инакомыслию и требовал непоколебимой лояльности", - отметил автор материала.

Своих критиков он считал предателями, а во время своей смерти он обвинял всех, кроме себя: "Мои генералы предали меня".

Владимир Путин

Российский диктатор родился в 1952 году в послевоенном Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург) и попал в семью, которая потеряла двух сыновей до него.

"Его отец, раненый ветеран войны, был суровым, эмоционально отстраненным и физически жестоким. Его мать, напротив, была одним из немногих источников тепла и комфорта. Как и в случае с Гитлером, эта динамика противопоставления холодного отца и заботливой матери (в сочетании, опять же, со статусом "ребенка на замене") является основой анализа Чифчи", - написал Треверс.

Также известно, что Путин рос в бедности, а окружали его остатки войны и трудности.

"Во взрослом возрасте это может отражаться в его жестком контроле над имиджем. Путин известен театрализованными проявлениями гипермаскулинной доблести: глубоководные погружения, охота, верховая езда, дзюдо, приключения в дикой природе с голой грудью. Чифчи интерпретирует это как компенсаторное поведение - попытки спроецировать доминирование, к которому он, возможно, глубоко стремился в детстве", - подчеркнул психолог.

По словам Чифчи, политический стиль Путина показывает жесткий контроль над СМИ, малую толерантность к инакомыслию и напористую внешнюю политику.

Исследователь считает, что эти признаки свидетельствуют о реактивном нарциссизме, который построен на эмоциональной незащищенности.

"Политический стиль Путина является прямым результатом его удивительной психологической химии. Другими словами, лидерство Путина - это также нарциссическое политическое лидерство, и его нельзя оценивать независимо от его родителей", - объяснил автор исследования.

Дональд Трамп

Трампа воспитывали по схожим психологическим чертам. Он родился в 1946 году в Квинсе (штат Нью-Йорк) и вырос в семье, где власть и успех были всем.

"Его отец, Фред Трамп, был очень успешным магнатом в сфере недвижимости: требовательным, эмоционально отстраненным и чрезвычайно сосредоточенным на достижениях. Трамп описывает его как "жесткого" человека, который научил его быть "убийцей". Его мать, Мэри, как сообщается, была кроткой, но часто болела; это сделало ее почти эмоционально отсутствующей во время ключевых фаз его развития", - напомнил Треверс.

Уже в 13 лет Дональда неожиданно отправили в военную школу. По словам Трампа, это был опыт, который сформировал его, однако Чифчи говорит, что это является символическим отторжением.

"Это означало попасть в немилость, быть внезапно изгнанным из рая, в то время как его братья и сестры продолжали наслаждаться семейной роскошью", - добавил исследователь.

Если говорить о старшем брате Трампа, Фреда-младшего, то он боролся с алкоголозимом и умер в молодом возрасте. Дональд признавал, насколько сильно такое событие повлияло на него.

"Чифчи утверждает, что мы можем наблюдать эти эмоциональные темы сегодня на политической арене. Митинги Трампа, зажигательная речь, слабость к критике, одержимость размером толпы и освещением в СМИ - Чифчи считает, что это симптомы личности, которая руководствуется защитным величием. Он считает, что Трамп требует обожания, и что он, вероятно, интерпретирует любую критику как экзистенциальную угрозу", - отметил автор материала.

Чифчи также напомнил, что политические карикатуры часто изображают президента США как "раненого маленького мальчика, который хочет стать самым могущественным человеком во вселенной в качестве компенсации". Чифчи по этому поводу сказал: "Карикатуристы... хорошо его понимали".

Политика в мире - последние новости

Ранее министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин объяснил, почему Трамп не критикует и не осуждает Путина. По словам дипломата, президент США понимает, что вести переговоры с Путиным можно только, сформулировав соответствующее отношение к нему, которое не может быть ни положительным, ни отрицательным.

Климкин считает, что Трамп не будет делать эмоциональные или политические выводы из операции "Паутина".

"Я думаю, что он все сказал в каком-то узком кругу. Я также слышал, что не только у Трампа, но и у многих представителей сегодняшней администрации есть понимание, что такие операции создают на самом деле какие-то плюсы для давления на российский режим. Они создают рычаги. И эти рычаги не только в этой операции, они могут развиваться и дальше", - подчеркнул эксперт.

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