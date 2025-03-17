В Германии умер человек, который называл себя последним живым родственником Адольфа Гитлера и не исключено, что действительно был таковым. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.
Десять лет назад Bild нашел в городке Герлиц странного мужчину, которого по документам звали Романо Лукас Гитлер. Его квартира выглядела довольно жутко: на стене портреты Адольфа Гитлера и Усамы бен Ладена, а рядом с ними - Ангелы Меркель и боксера Мухаммеда Али: над диваном висел перевернутый немецкий флаг - один из символов немецкого правого экстремизма.
"Я внучатый племянник Адольфа Гитлера", - сказал мужчина, который, согласно его удостоверению личности, родился 6 сентября 1950 года в городе Жары (Зорау) (западная Польша). Однако журналисту BILD он заявил, что на самом деле родился в Висмаре (север тогдашней ГДР).
Согласно рассказам Романо Лукаса Гитлера, его семейная ветвь происходит от младшего брата Алоиза Гитлера, отца Адольфа Гитлера.
"Когда мне было шесть лет, мои родители сбежали в Австрию", - говорил Лукас. По его словам, родители оставили его в детском доме в Братиславе в тогдашней Чехословакии, а затем он до 18 лет рос у приемных родителей в Польше.
Романо Лукас Гитлер никогда не имел постоянной работы и всю жизнь держался на плаву с помощью случайных заработков, в том числе матросом. Он также был холост и не имел детей.
После этого разговора с журналистом 10 лет назад Гитлер исчез с "радаров". А сейчас стало известно, что он умер. И это произошло еще в 2022 году. Причиной смерти якобы стал коронавирус. Власти города Дуйсбург, где мужчина провел последние годы жизни, подтвердили факт его смерти и назвали дату - 22 июня 2022 года.
Был ли Романо Лукас Гитлер на самом деле последним родственником самого кровавого диктатора Европы, точно до сих пор не известно, отмечает Bild.
Другие новости о Гитлере
Как писал УНИАН, в прошлом году в Германии на Google-картах появилась "улица Гитлера". Когда журналисты обратились за объяснениями в Google, там быстро позаботились о том, чтобы название было удалено. Есть несколько версий, как именно на карте появилась "улица Гитлера"
Также мы рассказывали, что российская пропаганда придумала яркий фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы приобрел парадный автомобиль Адольфа Гитлера за 15 миллионов долларов. Чтобы распространить фейк, россияне создали поддельный сайт новостей, на который потом ссылались их боты в соцсетях.