Различные головоломки, оптические иллюзии и тесты на логику каждый из нас решал хотя бы раз в жизни. Вы удивитесь, насколько большой популярностью в Сети пользуются такие задания.

Среди умственных задачек, которые позволят проверить свою внимательность, и головоломки на поиск слов. Они помогают тренировать навыки наблюдения, логическое и критическое мышление. УНИАН создал для вас именно такое задание.

На первый взгляд может показаться, что ничего сложного здесь нет, но на самом деле это далеко не так. Ограничение во времени и большое количество букв будут сбивать вас с толку.

Так что, вы в игре?

Ниже вы увидите коллаж, где в случайном порядке расположены десятки различных букв. В этом хаосе спрятано слово "марка". Ваша задача состоит в том, чтобы его отыскать. И сделать это нужно всего за 10 секунд.

Дадим вам небольшую подсказку. Искать слово в этой конкретной головоломке можно по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали. Готовы показать, на что способны?

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение и старайтесь ни на что не отвлекаться.

Для удобства можете включить таймер.

Тик-так, время истекло. Вам удалось заметить спрятанное слово за отведенные 10 секунд? Сделать это было непросто, но если вы справились, можете собой гордиться. Не все способны сделать это за отведенное время.

Ответ на головоломку:

