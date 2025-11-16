Внимательно рассмотрите изображение, чтобы ничего не упустить.

Головоломки и различные оптические иллюзии – это не просто задачки в Интернете, которые помогают скоротать время и отвлечься от проблем обыденности.

Такие задачи помогают тренировать внимательность к мелочам, навыки концентрации, наблюдательность, умение управлять собственным временем и тому подобное. УНИАН подготовил для своих читателей новый вызов, который заставит вас попотеть.

На коллаже, который вы увидите ниже, в произвольном порядке расположены десятки различных букв. Среди них спрятано слово "картина", которое вам нужно будет отыскать.

Но не все так просто. Время на поиски ограничено – у вас будет всего 12 секунд, чтобы выполнить задание.

Искать спрятанное слово можно по горизонтали или по вертикали, но не по диагонали – так вы только потеряете драгоценное время. Готовы показать, на что способны?

Тогда давайте приступим к поискам. Внимательно рассмотрите изображение, чтобы ничего не упустить. Можете включить таймер, чтобы следить за временем.

Время пошло!

Итак, ваше время на поиск слова "картина" исчерпано. Удалось ли вам его заметить? Если вы справились, вы действительно очень внимательный человек.

Если же вам времени было мало, попробуйте вернуться к изображению и поискать еще. Дадим вам небольшую подсказку – ищите слово "картина" в правой половине изображения.

Ответ на головоломку:

