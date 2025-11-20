Справиться будет довольно непросто.

Головоломки и оптические иллюзии остаются популярными во все времена. Вспомните, как в школьные годы вы решали различные умственные задачки. Почему бы не проверить свою наблюдательность и сейчас?

Не секрет, что регулярное решение различных головоломок способствует улучшению памяти, логического и критического мышления. Кроме того, такие задания прекрасно проверяют вашу внимательность к мелочам и навыки управления временем. УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Такие задания предусматривают поиск конкретного слова из десятков букв, расположенных в произвольном порядке. Вам нужно сделать это за отведенное время.

Итак, ниже вы увидите коллаж, где мы спрятали слово "бегемот". Отыскать его надо очень быстро, ведь на это мы выделили всего 12 секунд.

Чтобы не вы не тратили время впустую, дадим вам маленькую подсказку. В этой головоломке искать слово можно как по горизонтали, так и по вертикали, но не по диагонали

Готовы проверить себя? Время пошло!

Внимательно рассмотрите коллаж и помните, что времени мало.

Ну что ж, ваши 12 секунд, отведенные на поиск слова "бегемот" подошли к концу. Удалось ли вам его отыскать? Если вы справились, у вас действительно очень острое зрение. Уложиться в это время по силам далеко не каждому.

Ответ:

