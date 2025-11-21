Покажите, на что способны, найдя ответ быстрее других.

Головоломки, в которых надо отыскать конкретный объект или слово, пользуются немалой популярностью в Сети. И неудивительно, ведь их решение – это не только весело, но и полезно для мозга.

В заданиях на поиск слова читатель должен соединить буквы в осмысленную комбинацию, чтобы дать ответ. Регулярное решение таких головоломок способствует расширению словарного запаса, внимательности к деталям, навыков концентрации и памяти. УНИАН подготовил для вас новую интересную задачку.

Ниже вы увидите изображение, где в произвольном порядке расположены десятки букв. Где-то там мы спрятали слово "мороз". Вам нужно его найти.

Но все не так просто, поскольку время на поиски будет ограничено. Ответ надо предоставить в течение 10 секунд.

Готовы показать, на что способны? Прежде чем начать отсчет времени, дадим вам маленькую подсказку: ищите слово по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Время пошло! Включайте таймер и приступаем к поискам.

Тик-так, ваши 10 секунд исчерпаны. Удалось ли вам отыскать слово "мороз" в этом море букв?

Если вы справились, у вас действительно очень острое зрение, и вашей внимательности к мелочам можно только позавидовать. Наверное, вы часто решаете подобные задачки?

Ответ на задание:

