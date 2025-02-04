К этим специальностям, возможно, лучше присматриваться уже сейчас.

На рынке труда прогнозируются значительные изменения уже к 2030 году. В недавнем глобальном отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что это повлияет даже на рост числа рабочих мест в некоторых сферах, пишет Forbes. При этом, ряд профессий и вовсе находится под угрозой исчезновения из-за автоматизации и внедрения искусственного интеллекта (ИИ).

В общей сложности к 2030 году 92 миллиона рабочих мест исчезнут, но при этом будет создано 170 миллионов новых рабочих мест. Если вас беспокоит будущее вашей карьеры, важно знать, в каких сферах ожидается рост.

Отрасли с наибольшим ростом рабочих мест

В ближайшие пять лет руководители компаний ожидают рост числа вакансий в следующих профессиях (по данным ВЭФ):

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Разработчики программного обеспечения и приложений (+57%)

Специалисты по управлению безопасностью (+53%)

Специалисты по хранению данных (+49%)

Специалисты по автономному и электрическому транспорту (+48%)

Дизайнеры UI и UX (+48%)

Водители легкого грузового и курьерского транспорта (+46%)

Специалисты по Интернету вещей (+42%)

Аналитики данных и ученые (+41%)

Сообщается, что крупнейшие мировые банки в течение ближайших 3-5 лет сократят до 200 000 рабочих мест из-за внедрения ИИ. Влияние автоматизации может быть недооценено. Например, уже сейчас компании сокращают программистов и дизайнеров UI, заменяя их решениями на основе ИИ.

Технологический сектор также перестраивается — в частности, Meta (Facebook) объявила о планах уволить 5% сотрудников. Генеральный директор компании Марк Цукерберг заявил, что компания ищет способы заменить средний уровень инженеров технологиями ИИ.

Сферы с высоким ростом занятости (по данным ВЭФ)

Кибербезопасность – растущие угрозы кибератак требуют усиленных инвестиций в защиту данных и нормативное регулирование.

Управление данными – с увеличением объема информации растет потребность в специалистах по её хранению и обработке.

Возобновляемая энергетика – переход на экологически чистые источники создает спрос на специалистов в солнечной и ветряной энергетике.

Медицина и биотехнологии – развитие телемедицины, персонализированной медицины и исследований в биотехнологиях увеличивает потребность в кадрах.

Профессии, которые стремительно исчезают из-за ИИ

Почтовые работники (-34%)

Кассиры и банковские сотрудники (-31%)

Операторы ввода данных (-26%)

Другие профессии с отрицательной динамикой:

Административные и исполнительные помощники (-20%)

Работники типографий и печатной индустрии (-20%)

Бухгалтеры и специалисты по расчету заработной платы (-18%)

Кладовщики и учетчики материальных ценностей (-16%)

Разносчики газет и продавцы на улицах (-14%)

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