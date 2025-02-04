На рынке труда прогнозируются значительные изменения уже к 2030 году. В недавнем глобальном отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что это повлияет даже на рост числа рабочих мест в некоторых сферах, пишет Forbes. При этом, ряд профессий и вовсе находится под угрозой исчезновения из-за автоматизации и внедрения искусственного интеллекта (ИИ).
В общей сложности к 2030 году 92 миллиона рабочих мест исчезнут, но при этом будет создано 170 миллионов новых рабочих мест. Если вас беспокоит будущее вашей карьеры, важно знать, в каких сферах ожидается рост.
Отрасли с наибольшим ростом рабочих мест
В ближайшие пять лет руководители компаний ожидают рост числа вакансий в следующих профессиях (по данным ВЭФ):
- Разработчики программного обеспечения и приложений (+57%)
- Специалисты по управлению безопасностью (+53%)
- Специалисты по хранению данных (+49%)
- Специалисты по автономному и электрическому транспорту (+48%)
- Дизайнеры UI и UX (+48%)
- Водители легкого грузового и курьерского транспорта (+46%)
- Специалисты по Интернету вещей (+42%)
- Аналитики данных и ученые (+41%)
Сообщается, что крупнейшие мировые банки в течение ближайших 3-5 лет сократят до 200 000 рабочих мест из-за внедрения ИИ. Влияние автоматизации может быть недооценено. Например, уже сейчас компании сокращают программистов и дизайнеров UI, заменяя их решениями на основе ИИ.
Технологический сектор также перестраивается — в частности, Meta (Facebook) объявила о планах уволить 5% сотрудников. Генеральный директор компании Марк Цукерберг заявил, что компания ищет способы заменить средний уровень инженеров технологиями ИИ.
Сферы с высоким ростом занятости (по данным ВЭФ)
- Кибербезопасность – растущие угрозы кибератак требуют усиленных инвестиций в защиту данных и нормативное регулирование.
- Управление данными – с увеличением объема информации растет потребность в специалистах по её хранению и обработке.
- Возобновляемая энергетика – переход на экологически чистые источники создает спрос на специалистов в солнечной и ветряной энергетике.
- Медицина и биотехнологии – развитие телемедицины, персонализированной медицины и исследований в биотехнологиях увеличивает потребность в кадрах.
Профессии, которые стремительно исчезают из-за ИИ
- Почтовые работники (-34%)
- Кассиры и банковские сотрудники (-31%)
- Операторы ввода данных (-26%)
- Другие профессии с отрицательной динамикой:
- Административные и исполнительные помощники (-20%)
- Работники типографий и печатной индустрии (-20%)
- Бухгалтеры и специалисты по расчету заработной платы (-18%)
- Кладовщики и учетчики материальных ценностей (-16%)
- Разносчики газет и продавцы на улицах (-14%)
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