Американская киноакадемия обвинила жителя Техаса в продаже поддельных "Оскаров"

Американская академия киноискусств обвинила жителя штата Техас в продаже поддельных статуэток "Оскар", пишет ИТАР-ТАСС. Как сообщил в четверг телеканал KTLA, представители академии подали в суд на Джами Де Ла Роса, который продавал подделки на сайте eBay.

Мошеннику, по данным академии, помогали еще порядка десяти человек, пять из которых производили фальшивки, а пять способствовали продажам. Цена фигурок колебалась от $850 до пяти тысяч. Истец требует через суд прекратить продажи и возместить ущерб за нарушение прав интеллектуальной собственности в размере $150 тысяч.

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Оригинальные статуэтки "Оскар" изготавливаются в Чикаго на фабрике компании RS Owens. Золотой рыцарь с мечом отливается из сплава британия. Затем фигурки покрывают слоями меди, никеля, серебра, 24-каратного золота и полируют до зеркального блеска. Если обнаруживается изъян, фигурку распиливают и отправляют на переплавку. Каждый год RS Owens отливает около 60 статуэток. Высота самого рыцаря составляет 26,3 см, пьедестала - 7,5 см, диаметр - 13 см, весит статуэтка 3,8 кг.

Американская академия киноискусств зарегистрировала авторские права на статуэтку в 1941 году. По действующим с 1951 года правилам, все получатели "Оскар" обязаны подписать специальный контракт, ограничивающий продажу награды. В соответствии с документом каждый обладатель статуэтки в случае, если решит ее продать, обязан сначала предложить киноакадемии выкупить награду за символический один доллар. "Вторичного рынка" настоящих "Оскаров" не существует.