17-летний парень печатал фальшивые гривни по методу из интернета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-офицер Кременчугского городского управления милиции Анна Васенко.

По ее словам, в последнее время в милицию Кременчуга начали поступать обращения от предпринимателей и жителей города о сбыте неизвестными лицами поддельных денег. После длительной работы правоохранителям удалось вычислить и задержать фальшивомонетчиков.

«На удивление милиционеров, изобретателями легкой наживы оказалась группа юношей 16-ти, 17-ти и 18-ти лет. Один из задержанных, а именно 17-летний парень, был основным фигурантом в деле, лично сбывал поддельные купюры в городе. Он дома, с помощью оргтехники, в течение длительного времени производил поддельные деньги. Информацию о технологии изготовления фальшивок он черпал из сети Интернет», -отметила А.Васенко.

Как добавил начальник уголовного розыска Кременчугского городского управления Сергей Джулай, сбыт денег происходил вечером в киосках, маршрутных такси и на рынках.

В настоящее время правоохранителями изъято из обращения около сотни купюр различного номинала на сумму 7,5 тыс. грн. Подозрительные деньги направлены на экспертное исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД Полтавской области. Также изъята компьютерная техника, на которой печатались подделки.

«В ходе работы оперативники установили, что в основном парень подделывал купюру номиналом 20 грн. Скорее всего, чтобы не вызвать подозрения у тех, кому сбывались эти фальшивые бумажки», - отметил С.Джулай.

В милиции сообщили, что у второго задержанного также были изъяты фальшивки.

«Третий задержанный знал о нарушении закона его друзьями, но не сообщил об этом в милицию. Мы проверяем их причастность к совершению преступлений», - сказала А.Васенко.

По факту преступления следователем уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, сбыт поддельных денег).