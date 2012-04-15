Самый большой в Украине дельфинарий появится в Евпатории
00:05, 15 апреля 2012Курьёзы
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В Евпатории 29 апреля планируют открыть самый большой в Украине дельфинарий.
Готовят программу с морскими котиками и дельфинами
Зрительский зал нового дельфинария рассчитан на 700 посадочных мест.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины со ссылкой на мэрию Евпатории.
«Это событие будет проходить в рамках празднования начала курортного сезона», - отметили в городском совете.
Сейчас готовится программа при участии морских котиков и дельфинов, а в следующем сезоне в выступлениях будут принимать участие морские львы. Программа будет ориентирована на детскую аудиторию.
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