Самый большой в Украине дельфинарий появится в Евпатории

Зрительский зал нового дельфинария рассчитан на 700 посадочных мест.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины со ссылкой на мэрию Евпатории.

«Это событие будет проходить в рамках празднования начала курортного сезона», - отметили в городском совете.

Сейчас готовится программа при участии морских котиков и дельфинов, а в следующем сезоне в выступлениях будут принимать участие морские львы. Программа будет ориентирована на детскую аудиторию.