Самый большой в Украине дельфинарий появится в Евпатории

00:05, 15 апреля 2012
Курьёзы
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В Евпатории 29 апреля планируют открыть самый большой в Украине дельфинарий.

Зрительский зал нового дельфинария рассчитан на 700 посадочных мест.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины со ссылкой на мэрию Евпатории.

«Это событие будет проходить в рамках празднования начала курортного сезона», - отметили в городском совете.

Сейчас готовится программа при участии морских котиков и дельфинов, а в следующем сезоне в выступлениях будут принимать участие морские львы. Программа будет ориентирована на детскую аудиторию.

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