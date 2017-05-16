Сбежали из фермы и нарушали правила дорожного движения: в Днепре по трассе разгуливали три страуса
14:57, 16 мая 2017Курьёзы
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Патрульные отловили страусов и вернули на ферму.
Птицы разгуливали по шоссе / скриншот
В Днепре патрульные ловили страусов, которые бегали по дороге. О птицах, которые нарушают правила дорожного движения, правоохранителям сообщили люди, говорится в сюжетет ТСН.
Патрульные признаются, что сначала восприняли эту информацию как шутку, но поехали проверяли странную информацию. Дорогой действительно бегали три страусы. Как выяснилось, трое птиц сбежали с фермы: один взрослый и двое детенышей.
Патрульные отловили страусов и вернули на ферму.
В Днепре трое страусов сбежали с местной фермы и разгуливали по шоссе
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