Сбежали из фермы и нарушали правила дорожного движения: в Днепре по трассе разгуливали три страуса

В Днепре патрульные ловили страусов, которые бегали по дороге. О птицах, которые нарушают правила дорожного движения, правоохранителям сообщили люди, говорится в сюжетет ТСН.

Патрульные признаются, что сначала восприняли эту информацию как шутку, но поехали проверяли странную информацию. Дорогой действительно бегали три страусы. Как выяснилось, трое птиц сбежали с фермы: один взрослый и двое детенышей.

Патрульные отловили страусов и вернули на ферму.