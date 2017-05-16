Сбежали из фермы и нарушали правила дорожного движения: в Днепре по трассе разгуливали три страуса

14:57, 16 мая 2017
Курьёзы
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Патрульные отловили страусов и вернули на ферму.

Птицы разгуливали шоссе / скриншот

В Днепре патрульные ловили страусов, которые бегали по дороге. О птицах, которые нарушают правила дорожного движения, правоохранителям сообщили люди, говорится в сюжетет ТСН.

Патрульные признаются, что сначала восприняли эту информацию как шутку, но поехали проверяли странную информацию. Дорогой действительно бегали три страусы. Как выяснилось, трое птиц сбежали с фермы: один взрослый и двое детенышей.

Патрульные отловили страусов и вернули на ферму.

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Теги: #страусы в Днепре