В России паводок затопил самолеты: один из них был предназначен для борьбы с последствиями наводнения (фото)

15:34, 10 мая 2017
Курьёзы
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В общем на взлетном поле наводнение затопило не менее пяти самолетов.

Паводок также затопил и другие самолеты / фото @sukhoi26yak52_florida

В России в Тюменской области весенний паводок затопил на взлетном поле в городе Ишим самолеты, пишет NashGorod.ru.

«Судя по кадрам, под водой оказались не менее пяти воздушных судов - бипланы Ан-2, PZL-104" Вильга "и другие. Не исключено, что как минимум один из бортов был технически готов к вылету», - пишет издание.

При этом отмечается, что ранее один из Ан-2 планировали использовать для работ по ликвидации последствий возможного паводка. Однако, биплан так и не подготовили к авиационным работам.

@sukhoi26yak52_florida

«Вполне вероятно, что спасти единственный способный летать борт от затопления, перебазировав его на безопасную площадку, так и не удалось», - пишет агентство.

@sukhoi26yak52_florida

Фотографии с площадки Ишимського авиационно-спортивного клуба ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) опубликовали в Instagram.

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Теги: #наводнение в Тюмени#паводок в России