Изгнали нечисть: в Москве освятили автозаки (фото)
В Москве освятили парк служебных автомобилей управления по конвоированию.
Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве.
"Помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Константин Кобелев совместно с диаконом Кириллом Марковским совершил освящение парка служебных автомобилей управления по конвоированию", - говорится в сообщении.
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Отец Константин прочитал молитву и окропил машины святой водой. Священнослужитель призвал водителей к внимательности и ответственности на дорогах, уважительно относится ко всем участникам дорожного движения.
Автопарк управления по конвоированию УФСИН по г. Москве насчитывает несколько десятков единиц автотранспорта.
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