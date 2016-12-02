Изгнали нечисть: в Москве освятили автозаки (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве.

"Помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Константин Кобелев совместно с диаконом Кириллом Марковским совершил освящение парка служебных автомобилей управления по конвоированию", - говорится в сообщении.

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Отец Константин прочитал молитву и окропил машины святой водой. Священнослужитель призвал водителей к внимательности и ответственности на дорогах, уважительно относится ко всем участникам дорожного движения.

Автопарк управления по конвоированию УФСИН по г. Москве насчитывает несколько десятков единиц автотранспорта.

Ранее УНИАН сообщал, что в Приднестровье православный священник потоптался на "одержимом бесами".