В Приднестровье православный священник потоптался на "одержимом бесами" (видео)

В митрополии пообещали рассмотреть случай в церковном суде и принять необходимые меры. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Publika.md.

В частности, 2 июня на YouTube появилось видео, на котором отец Валерий едет верхом на «одержимом бесами» прихожанине. Помимо этого, священник также успевает потоптать спину, шею и голову подопечного.

За «изгнанием бесов» наблюдают около 20 человек. Одна из присутствующих, вероятно мать «одержимого», подначивает отца Валерия и активно молится. Молитвы за кадром читает и оператор, снимавший процесс. Сам «бесноватый» при этом попеременно кричал, ругался, шутил и плакал.

Михаило-Архангельская церковь относится к Тираспольско-Дубоссарской епархии Молдавской митрополии Московского Патриархата Русской православной церкви. Ее настоятель отец Валерий, согласно отзывам прихожан в сети, помимо экзорцизма занимается лечением алкоголизма, наркомании, онкологических заболеваний и последствий колдовства. Как правило, для этого он использует молитвы, святую воду и маслособорование (помазание елеем).

Экзорцизм — процесс изгнания беса или других сверхъестественных существ из одержимого человека с помощью молитв и религиозных обрядов. Современная медицина характеризует состояние «одержимости бесами» как психическое отклонение на фоне истерии, раздвоения личности, синдрома Туретта, эпилепсии, а также нарциссизма и заниженной самооценки. Положительный результат от церковного обряда ученые склонны объяснять эффектом плацебо.