Бурмака честно ответила, планирует ли выйти замуж за своего нового избранника

Артистка уже несколько лет состоит в отношениях с мужчиной, имя которого не называет.

Известная украинская певица Мария Бурмака заговорила о личной жизни. В частности, она призналась, готова ли выйти замуж во второй раз за своего нового избранника.

Не секрет, что артистка тщательно скрывает своего возлюбленного уже долгое время. Ранее она рассказывала, что познакомилась с ним более 20 лет назад. Известно, что мужчина – украинец, который тогда жил в Канаде. Сейчас он находится в Украине, но не в Киеве, поэтому влюбленные не так часто видятся. На днях Мария отметила, что в их отношениях все хорошо, но она не спешит с свадьбой.

"Я вообще считаю, что брак – это действительно формальность. Поэтому есть отношения, я очень рада этому. Скажем так, есть человек. Ведь человеку нужен человек, и человек у меня есть", – подчеркнула 56-летняя Бурмака в проекте "ЖВЛ представляет".

Видео дня

К слову, первым мужем Марии был продюсер Дмитрий Небесийчук, за которого она вышла замуж в 1993 году. В браке у них родилась дочь Ярина, но со временем отношения дали трещину. В 2003 году пара официально развелась.

Напомним, ранее Мария Бурмака сделала заявление спустя два года после смерти брата-военного.

Вас также могут заинтересовать новости: