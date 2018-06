Необычный серфинг: в Австралии тюлень сумел прокатиться на горбатом ките (фото)

У тихоокеанского побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс тюлень сумел прокатиться на спине горбатого кита.

Как сообщает Лентра.ру со ссылкой на The Daily Mail, животных запечатлел фотограф Робин Малколм (Robyn Malcolm).

Малколм рассказал, что в субботу, 12 сентября, отправился на побережье океана, чтобы снять различных животных, обитающих в Тихом океане и у его берегов. В Новом Южном Уэльсе он фотографировал дельфинов, птиц и различных рыб. Однако кадр с оседлавшим кита тюленем мужчина обнаружил лишь дома.

Эксперт Джефф Росс (Geoff Ross) отметил, что подобное случается достаточно редко. «Я слышал лишь об одном тюлене, который забрался на кита, чтобы спастись от косаток», — уточнил Росс.

В июне в американском городе Окала енот смог оседлать аллигатора. За несколько месяцев до этого в Лондонском парке Хорнчерч фотограф-любитель Мартин Ле-Мэй сумел снять полет ласки на дятле. Позже на том месте, где был сделан кадр, установили памятную табличку животным, текст которой гласил: «Городской парк Хорнчерч. Дом ласки, оседлавшей дятла».

Nothing to see here, just a seal hitchin' a ride on a humpback whale... http://t.co/qxfcQEXQpypic.twitter.com/qnUNz6wpn5