В Facebook извинились за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина

В публикациях на Facebook имя Си Цзиньпина переводилось с бирманского на английский как «мистер Грязная дыра».

Компания Facebook Inc объяснила технической ошибкой некорректный перевод имени китайского лидера Си Цзиньпина при автопереводе с бирманского на анлгийский в своей соцсети, а также принесла извинения.

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Как сообщает Reuters, в публикациях на платформе имя Си Цзиньпина переводилось как «мистер Грязная дыра» (Mr Shithole). Ошибка проявилась на второй день визита Си Цзиньпина в Мьянму, где он провел переговоры с главой правительства Аун Сан Су Чжи.

Некорректный перевод проявился на официальной странице Аун Сан Су Чжи в Facebook, где запостили публикацию о визите.

«Мы исправили техническую ошибку, которая привела к некорректному переводу с бирманского на английский в Facebook. Этого не должно было произойти, и мы предпринимаем шаги, чтобы не допустить повторения подобного. Мы приносим искренние извинения за оскорбления, к которым это привело», - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что Facebook заблокирован в материковом Китае. Но он доступен в Гонконге, а китайские компании размещают там рекламу. Это делает Китай второй для Facebook страной по доходности после США.

Ранее в Китае запретили прокат фильма студии Disney "Кристофер Робин" о Винни-Пухе. Официальная причина запрета неизвестна, однако, предположительно, это связано со сравнением лидера Китая Си Цзиньпина с медвежонком Винни-Пухом.