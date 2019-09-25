Стюардесса забыла в отеле секс-игрушку "лошадиного размера"

Пользователи соцсети подняли на смех неизвестную работницу авиакомпании.

Пользователи сети посмеялись над анонимной стюардессой, которая забыла в номере гостиницы свою секс-игрушку.

Об этом пишет Lenta.ru.

Читайте такжеМеланья Трамп оконфузилась, не справившись с огромными ножницами (видео)Отмечается, что обращение менеджеров авиакомпании к членам экипажа опубликовано в Facebook-группе A Fly Guy's Cabin Crew Lounge, где высмеиваются поступки сотрудников авиакомпаний.

«Привет от менеджеров по работе с членами экипажа… Только что мы получили звонок из отеля в Манчестере. Они нашли 25-сантиметровый фаллоимитатор в одном из номеров, где жили стюардессы. Пожалуйста, свяжитесь с ними и сообщите, что можете забрать его позже», – говорится в письме сотрудницам Brussels Airlines, отправленном по факсу.

Пользователи сети подняли на смех неизвестную работницу авиакомпании.

«Ну, это неудивительно, учитывая то, что однажды я обнаружил оставленную членом экипажа секс-игрушку в самолете», – отметил один комментатор.

«Тем лучше для нее! Она отдала предпочтение дилдо, а не сомнительным связям. Молодчина!» – хвалила другая девушка.

«Похоже, кому-то было действительно одиноко! Ха-ха», – шутила третья пользовательница.

«Черт, 25 сантиметров – это очень много! Лошадиный размер!» – съязвил еще один участник группы.

Как ранее сообщал УНИАН, стюардесса сделала шокирующее признание, почему чай и кофе в самолетах лучше не пить.