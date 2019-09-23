Стюардесса сделала шокирующее признание, почему чай и кофе в самолетах лучше не пить
16:39, 23 сентября 2019Новости туризма
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По словам сотрудницы американской авиакомпании, они с коллегами никогда этого не делают.
Если вы заказали горячий напиток на борту, скорее всего, заварят вам его в грязной посуде / kh.vgorode.ua
Стюардесса американской авиакомпании Air Holywood Джамила Хардвик рассказала о том, почему нельзя пить на борту чай и кофе.
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По словам девушки, по закону авиакомпании должны стерилизовать чайники и кофейники только четыре раза в год, поэтому ни она сама, ни ее коллеги никогда не пьют чай и кофе на борту.
Также Хардвик рекомендовала всегда протирать антибактериальными салфетками откидные столики. По ее словам, уборщики самолета никогда не протирают их, так как у них нет времени откидывать каждый столик.
Как ранее сообщал УНИАН, в Британии за штурвал самолета посадили пассажира.
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