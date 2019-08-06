Пара тайно сняла порно в больнице, мимо проходили врачи и пациенты (18+)

Полиция проводит расследование и выясняет, кто причастен к инциденту.

В больнице английского города Сент-Олбанс пара сняла порноролик на виду у персонала медучреждения и пациентов.

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Запись полового акта попала в сеть, сообщает таблоид The Sun. На выложенном видео видно, как два порноактера в униформе снимаются в интимной сцене в то время, как мимо них проходят врачи и пациенты.

Полиция проводит расследование и выясняет, кто причастен к инциденту.

Отмечается, что порноролик находился в общем доступе, что плохо сказывалось на репутации больницы.

Посмотреть видеосюжет можно по ссылке.

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